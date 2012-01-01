Mrs Cupcake Caddebostan’da!

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İlk olarak Aralık 2012’de kapılarını Trump Towers’ta açan Mrs Cupcake, İstinye Park ve Kanyon corner’larından sonra Anadolu Yakası’ndan gelen talep üzerine yeni şubesini Caddebostan’da açtı.

Özenle dekore edilen mağaza, birbirinden renkli ve lezzetli günlük üretilen cupcake’leri, macaron’ları, cheesecake’leri ile müşterilerine keyifli saatler geçirmeyi vaat ediyor. Taze lezzetlerin yanında içecek olarak da son derece geniş bir ürün gamı bulunan Mrs Cupcake, Caddebostan’ın vazgeçilmez mekanlarından biri olmaya aday. Üstelik Caddebostan’ın sakinliğinde kitap okuyabileceğiniz, dostlarınızla güzel havanın tadını çıkarabileceğiniz, doğum günü kutlamalarınızı gerçekleştirebileceğiniz, bebeğinize merhaba partileri düzenleyebileceğiniz, özel kurslu partiler organize edebileceğiniz çok güzel bir bahçesi bulunuyor! 10:00-22:30 arasında uğrayabilir, tatlı bir kaçamak yapabilirsiniz.