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Elektronik müziğin yıldızı BeeGee 23 Kasım Cumartesi gecesi 360istanbul’da müzikseverlere ev sahipliği yapıyor.

BeeGee, DJ kimliğinin yanı sıra kurduğu radyolar, gerçekleştirdiği organizasyonlar ve yaptığı prodüksiyonlarla adından sıkça söz ettirien BeeGee, unutulmaz bir DJ seti için 360istanbul’da turn table’in başına geçecek. FG 93.7’nin sevilen DJ’i Ali Efe Dinç ile warm up setiyle sizi geceye hazırlayacak. Müziği, sayısız hit parçada imzası ve yüksek enerjisi ile geniş bir hayran kitlesine seslenen BeeGee ile yeni buluşma yine 360istanbul’da...