Çukurcuma'daki Corinne Art&Boutique Hotel, “Yüzyılın Aşk Şarkıları” ile sahnelerde 52. yılını kutlayan Neco ile her cuma akşamı nostaljik bir hava estiriyor.

Unutulmaz aşk şarkıları

Neco, her Cuma saat 22.00’den 00.00’a kadar Corinne Çatı Teras'ta seslendirdiği dünden bugüne yerli yabancı pek çok şarkıyı sürpriz şovlarla süsleyerek sahnede unutulmaz bir performans sergiliyor. “It Had Better” ile programa başlayan ve “That’s Amore” gibi yabancı şarkıları seslendiren şarkıcı, “Seni Bana Katsam“, “Haykıracak Nefesim“, “Mor Menekşe” gibi Türkiye’de yazılmış en güzel aşk şarkılarından yaptığı karma repertuvar performansı ile devam ediyor. Neco, enerjisinden hiçbir şeyin eksilmediğini 2 saat sahnede kalarak ispatlıyor.

Terasında İstanbul saklı

Yemek ve içki servisinin, DJ performansı ve canlı müzik programları ile bir arada sunulduğu mekanın Çatı-Teras mutfağında; 16 farklı mezeden oluşan meze tabağı, deniz mahsullerine ve etlere kadar bolca kullanılıyor. Menüdeki taş fırın pideleri, pizzalar ve ekmekler daha önce deneyimlemediğiniz tatlara alternatif sunuyor. Yaz aylarında tamamen açılan tavan ve terasıyla hizmet veren mekan, keyifli bir İstanbul manzarası da sunuyor.

