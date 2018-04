Plus Kitchen, doğal yaşam kültüründen aldığı ilhamla; taze, sağlıklı, insana ve çevreye duyarlı lezzetlerine yeni tatlar katmaya devam ediyor.





Bildiğiniz yemek anlayışını unutturarak, özgün bir deneyim yaşamanıza olanak sağlayan Plus Kitchen, yeni lezzetleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.Mevsiminde yetişen tatlarla kendini yenileyen ve menüsünü zenginleştiren Plus Kitchen, kendi yorumuyla, özenle hazırladığı kabak graten, imambayıldı ve salatalarıyla bahara özel menüsünü oluşturmaya devam ediyor. Kapari, dereotu, somon, marul ve İzmir tulumu ile hazırlanan düşük kalorili yeni gözdesi somonlu salatası ile salata sevenlerin de müdavimi olmaya geliyor.Sağlıklı ve bilinçli beslenmek isteyenlerin tercihi Plus Kitchen, yediklerinizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi ürün ambalajlarının üzerinde sunuyor. Dilerseniz yediğiniz yemek kaplarını da ücretsiz alabildiğiniz Plus Kitchen’da herkesin damak tadına göre mutlaka bir lezzet var.Açıldığı günden bu yana iştah açıcı sunumları, güler yüzlü ekibi, ev sıcaklığındaki samimi konseptiyle ilgi gören Plus Kitchen, yeni lezzetlerinin keyfini yaşamanız için sizi tüm şubelerine davet ediyor!Somonlu Salata Fiyat: 14.50 TLKabak Graten Fiyat: 16,50 TLİmambayıldı Fiyat: 16,50 TL