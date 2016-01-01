Plus Kitchen, yeni yıla özel hazırladığı sağlıklı mezeler ile yılbaşı sofralarınızı süslüyor!





2016’yı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde herkesin hayalini yılbaşı sofraları süslüyor. Hazırlanacak sofralara ayrı bir özen gösteriliyor. Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için kalorisi düşük, hafif yemek alternatifleri sunan Plus Kitchen, yeni yıla özel mezeler hazırladı.Plus Kitchen menüsünde haydari, humus, imam bayıldı, patlıcan salatası, acılı ezme, frik tabule, hardal soslu patates salatası, çerkes tavuğu, peynirli patlıcan salatası, kısır ve mücver gibi lezzetler yer alıyor. Bunların yanında zeytinyağlı çeşitlerinin de bulunduğu yeni yıl menüsü Plus Kitchen’ın favorileri arasında! Siz de bu hafif menülerle yılbaşı sofralarınızı zenginleştirebilir, misafirlerinize farklı tatlar sunabilirsiniz.