Quzco Brasserie

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İstanbul’un yükselen değeri Maslak’ta Türk ve dünya mutfaklarından özel tatları seçkin bir ortamda sunan Quzco Brasserie, klasik bir restorandan çok ötede, kendinizi ayrıcalıklı hissedebileceğiniz bir adres.

Zengin lezzetleri yanında nezih ortamıyla da dikkat çeken restoran, kahvaltı çeşitlerinden akşam yemeğine her biri özenle hazırlanan menü seçenekleri ile Avrupa yakasının uğrak mekanlarından biri olmaya aday. Quzco ekibi mekanı şöyle tanıtıyor:



“Artık uzun yollar kat etmeyeceğiniz, kalabalıklara karışmayacağınız, çok yakınınızda bir lezzet noktası var. Öğlen ve akşam dostlarınızla buluşmanız, iş yemeklerinizi düzenlemeniz veya özel çay saati mönüleri ile ikindi vakti sohbetleriniz için ev sahipliği yapıyor. Özenle seçilmiş malzemeler ve Quzco şeflerinin hünerli elleriyle et yemeklerinde, salatalarda, pizzalarda, makarnalarda, zeytinyağlılarda eşsiz tatlar yaratıyor. Eski haftayı afiyetle uğurlarken, bol çeşitli serpme haftasonu kahvaltısı ile yeni haftayı ağız tadı ile karşılıyor.



Dünya mutfağı üzerine hizmet vermekte Quzco, olan kentin orta yerinde, sessiz sakin bir ortamda yiyip içtiğinizden, konuşup dinlediğinizden tat almak istiyorsanız Quzco Brasserie‘yi keşfedin…”