Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder… Plus Kitchen; sabahın ilk saatlerinde sağlıklı bir kahvaltıya keyif ve lezzet katmak isteyenleri bekliyor!





Bildiğiniz yemek anlayışını unutturarak sağlıklı alternatifler sunan Plus Kitchen; hafif, doyurucu ve bir o kadar da lezzetli kahvaltılıklarıyla güne güzel başlamanın en keyifli halini sunuyor.Birbirinden sağlıklı ve doyurucu tatları, kendine özgü tarzıyla sunan Plus Kitchen, bilindik açık büfe kahvaltı kavramını değiştiriyor. Yöresel peynir çeşitleri, ev yapımı reçelleri, salataları, tadına doyum olmayan taptaze ekmekleri ve atıştırmalık kuru meyveleriyle Plus Kitchen, müdavimlerine birçok farklı seçenek sunuyor. Her sabah yeni demlenmiş sınırsız içebileceğiniz çayınızı da istemeyi unutmayın! (Açık büfe kahvaltı: 16,00 TL)