Yazı: Ece Üremez
İstanbul’un yoğunluğundan kaçmak istiyorsanız rotanızı Ağva’ya çevirmenin zamanı gelmiş demektir. Ormanın içinde, derenin tam kenarında yer alan Treetops Park Hotel toplam 15 odası ile hizmet veren butik bir işletme. İçeriye adım attığınızda yıllardır büyük bir özenle biriktirilmiş antika objelerin dikkatinizi çekmesi kaçınılmaz olacak. Her biri birbirinden farklı dekore edilmiş odalardaysa jakuzi ve şömine keyfinin tadına varabilirsiniz. Aynı zamanda Alaçatılı Ümit Usta’nın sunumları ile Ege mutfağının lezzetleri de tatiliniz boyunca size eşlik edecek. Yılın her ayı hizmet veren ve adeta bir ev atmosferi sunan otel ani kaçamaklar için doğru adres.