Haftanın her günü tadına doyamayacağınız gerçek Türk kahvaltısı menüsü ile Salomanje gününüzü daha lezzetli ve keyifli hale getiriyor.





Nişantaşı Atiye Sokak'ta hizmet veren Salomanje, haftanın her günü zengin kahvaltı seçenekleri ve samimi ortamıyla misafirlerini ağırlıyor.Rahat kanepe ve koltukların, kalabalık gruplar için uzun yemek masalarının, kış keyfi için şömine köşesinin bulunduğu Salomanje’de kendinizi evinizin salonunda hissedeceksiniz. Salonunuzda sizin için hazırlanan tadına doyamayacağınız gerçek Türk kahvaltısı sizi bekliyor.Taptaze ekmek çeşitlerinin ve sıcacık poğaçaların etrafı saran mis kokuları Salomanje’ye adım atar atmaz iştahınızı açacak. Peynir tabaklarından rengarenk reçellere, bal kaymak ikilisinden nutellaya ve omlet çeşitlerine kadar bir çok lezzetli alternatif sunan Salomanje gününüze lezzet katacak.