Şehrin içinden...

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Yazın sıcağından bunaldıysanız kaçmak için size birkaç mekan önerimiz var.

Yaz sıcaklarına birebir

SWISSOTEL THE BOSPHORUS İSTANBUL’UN 16’ncı katında yer alan Gaja Roof baştan aşağı yenilendi. Boğaz manzarasını en güzel perspektiften sunan modern ve minimalist bir tarzda döşenen Gaja Roof, dinlenmek, rahatlamak ve yaz akşamlarının keyfine varmak istiyorsanız şık bir seçenek olabilir. Hoisin sos ile servis edilen Pekin ördek sarması, kaya tuzunda pişirilmiş levrek, ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik, ızgaralar, Akdeniz geleneğiyle pişirilmiş ahtapot, kırmızı şarap sos ve taze sebzeler Gaja Roof mönüsünün öne çıkan tatları arasında.

Tel: (0212) 326 11 00



