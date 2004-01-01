Şekerde yeni bir boyut

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Papabubble, hayallere tat katan renkli dünyası ile İstanbul’da…

2004 yılında Barcelona’da açılan, hayal gücü ve yaratıcılıkla geleneksel şekerleri yeniden yorumlayan dünyaca ünlü Papabubble, Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki 25 şubeden sonra şimdi de Trump Towers şubesi ile İstanbul’da mutluluk dağıtmaya devam ediyor. Görsel bir şölen yaşatan şekerleri ile Alice Harikalar Diyarı, Hansel ve Gratel gibi çocukluğumuzun en renkli masallarını hatırlatan, lezzetleri ile damaklarda unutulmaz tatlar bırakan Papabubble’da seçenek çok. Çocukluğumuzun klasik yastık şekerlerinden bir başka vazgeçilmez olan lolipoplara, aklınıza gelebilecek tüm meyve çeşitlerini bulacağınız, ismi ile de fark yaratan “meyve rock”lardan, ağızda keyifle eriyen yumuşak şekerlere ve çikolata dolgulu lezzetlere… Papabubble’ın fark yaratan bir diğer özelliği ise her bir dükkanın aynı zamanda hayallere yön veren birer atölye olması… Siz hayalinizdeki şekeri tasarlıyorsunuz, Papabubble ustaları sizin için ona hayat ve tat veriyor!

