Crystal otelleri, huzurlu doğası, rahatlatıcı Spa hizmeti, kış masajları, konforlu odaları, lezzet dolu kalpli menüleri ile 14 Şubat için sürprizler sunuyor.

Crystal otelleri 14 Şubat' özel sürpizleriyle Side’de Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & SPA ve Crystal Palace Luxury Resort & SPA ve Kemer’de Crystal De Luxe Resort & SPA'da misafirlerini bekliyor.

Crystal Sunrise Queen’de güne özel yüzde 50 indirim, “Love story” temalı büfe, Crystal DeLuxe’de “Bir Aşk, İki Kalp, Üç Gece” konaklama seçeneği ve yüzde 25 indirimli Spa hizmeti verilecek. Çiftlere özel yarışmalar gerçekleştirecek olan Crystal otellerinde yarışmaları kazanan çiftleri, sürpriz hediyeler bekliyor olacak.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde VIP hizmetten yararlanmak isteyen çiftleri ise; alan transferleri, güne özel oda dekorasyonu, sabahları odaya gazete, kahvaltı, isteğe göre akşam yemeği servisi, A La Carte restoranda ücretsiz akşam yemeği, mini bar kullanımı, jakuzi keyfi, çift SPA masajı ve 14 Şubat’a özel fotoğraf seti hediyeleri bekliyor.



