Sharam Jey, La Boom Audio'da...

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Lezzetli yemek, taze kokteyl ve iyi müziği aynı çatı altında birleştiren La Boom Emirgan, 29 Ağustos Cuma gecesi, Almanya'nın en üretken DJ'lerinden Sharam Jey’i DJ kabininde ağırlıyor!

Emirgan semtinin havasını değiştirip, şehrin eğlence anlayışını yenileyen La Boom Emirgan, Almanya’yı La Boom Audio’yla ayağınıza getiriyor. Müzik kariyerine prodüktör, DJ ve plak şirketi sahibi olarak devam eden Sharam Jey, Solomon ve Jaimie Jones gibi ünlü DJ’lerin desteğini de alıyor. Jey, dünya şehirlerinin ardından 29 Ağustos Cuma gecesi La Boom Emirgan’daki dj setinin başına geçiyor, kaçırmayın!

