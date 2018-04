Souq Karaköy her hafta sonu farklı katılımcılarla açılıyor

Souq Karaköy, bundan böyle her hafta sonu farklı katılımcılarla kapılarını açıyor.

İstanbul’u farklı bir alışveriş anlayışıyla tanıştıran Souq, her hafta sonu Ece Sükan Vintage’ın yanı sıra özenle seçilmiş ürünleri, keşfedilmesi gereken tasarımcı, zanaatkar ve iş fikirlerini eğlenceli temalar altında bir araya getiriyor. Şehrin en sevilen ikinci el mağazası Karaköy Junk tarafından dekore edilen Souq’un vazgeçilmezleri Petra Coffee ve Analog Kültür’ün müzikleri sayesinde alışveriş yapmayanlar da güzel vakit geçiriyor.

HER HAFTA FARKLI TEMA

Mayıs ayı boyunca kapılarını her hafta farklı temalarla açacak Souq’ta sırasıyla Bahar, Doğal, Oyun ve Sokak temaları çevresinde katılımcılar olacak. 2-3 Mayıs hafta sonunda baharı kucaklayacak olan Souq, 9-10 Mayıs tarihlerinde doğaya dönüşü kutlayacak. Doğal hayata göz kırpan ürünlere doğal materyallerle yapılan işler eşlik edecek. 16-17 Mayıs’ta eğlenceli, oyuncaklı tasarmılar ön planda olacak. 23-24 Mayıs’ta ise sokak ruhu Souq’ta olacak. Maid in Love, Rumisu, Cult of Cuddle, PopSeecul, Les Benjamins, Nott, Tartar, Ela Köseoğlu, Nİyo, Müz Store, Lunapark, Hipicon, V2K Designers ve Vakkorama, Mayıs ayı boyunca farklı temalar altında Souq’ta bulunacak isimlerden yalnızca birkaçı.