Yaz mevsiminin renkliliğini ve taptaze meyvelerin lezzetini harmanlayan enfes bir mola…





Cakes&Bakes’in gönül çelen lezzetleri arasında yer alan meyveli tart, çay saatlerine farklı bir tat katıyor.Yaz mevsiminin aranan lezzetlerinden meyveli tart, Cakes&Bakes şeflerinin özgün yorumuyla damakları şenlendiriyor. Rengarenk meyveler ve enfes krem patisserie, tart hamuruyla buluşarak hem görünüm hem lezzet olarak gönülleri fethediyor.BTA’nın en sevilen markalarından biri olan Cakes&Bakes, İstanbul Atatürk Havalimanı, Yenikapı ve Bostancı İDO iskeleleri, Yenikapı-Bursa ve Yenikapı-Bandırma hatlarında sefer yapan hızlı feribotlar olmak üzere, toplamda 7 noktada misafirlerini bekliyor.