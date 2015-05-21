Tasarım tutkunlarına özel 4 gün

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Design Scene İstanbul 21 Mayıs’ta başlıyor!

Mimarlık ofisi Atelier187 tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Design Scene İstanbul, farklı disiplinlerden dört tasarımcıyı Cezayir Restoran’ın tarihi binasında buluşturuyor ve mekana özel yerleştirecekleri yeni işlerini ilk kez izleme imkânı sunuyor. Katılımcı sanatçıların eşliğinde söyleşi ve atölye çalışmalarının da düzenleneceği Design Scene İstanbul, 21-24 Mayıs tarihleri arasında tasarım tutkunlarını bekliyor!

2005 yılında Osman Hacıoğlu tarafından kurulan ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan mimarlık ve tasarım ofisi Atelier187, bu yıl ilki gerçekleşecek Design Scene İstanbul’a imza atıyor. Mobilya, moda, fotoğraf ve heykel gibi dört farklı disiplinden dört sanatçıyı buluşturacak olan Design Scene İstanbul, Cezayir’in tarihi binasına özel yerleştirilecek işleri ilk kez görme imkanı sunuyor.

Atelier187’den mimar ve tasarımcı Osman Hacıoğlu, 2015 Mobilya Koleksiyonu; İspanya’dan moda tasarımcısı Susana J. Denia, 2015 Yaz Koleksiyonu; Fransa’dan fotoğraf sanatçısı Julien Aksoy, “Urban Scenes” adlı Fotoğraf Koleksiyonu ve Türkiye’den heykeltıraş Tarkan Güveli, bu buluşmaya özel tasarlayacakları işleriyle ilk kez Cezayir’de bir araya gelecek. 1901’de İtalyan İşçi Cemiyeti tarafından okul olarak yapılan, 2005’te restore edilerek bugünkü Cezayir Restoran markası altında hizmet vermeye başlayan ve 1900’lerin çağdaş mimari özelliklerini taşıyan Cezayir’den ilham alan bu dört sanatçı, işlerini bu tarihi binaya özel yerleştirilecekler. Ziyaretçiler, ayrıca dilerlerse beğendikleri işleri satın alabilecekler.



Design Scene Programı - 21-24 Mayıs, Cezayir*

21 Mayıs 2015, Perşembe

18:30-19:30 Söyleşi: Tasarımcılar, İKSV Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın moderatörlüğünde işlerini anlatıyor.

19:30 Açılış

22 Mayıs 2015, Cuma

10:30-11:30 Atölye: Julian Aksoy’la fotoğraf sanatı üzerine çalışma

17:30-18:30 Atölye: Osman Hacıoğlu ile Tasarım üzerine çalışma

19:30-20:30 Canlı Performans: Melis Danişmend

23 Mayıs 2015, Cumartesi

10:30-11:30 Atölye: Susana Denia ile yüz boyama teknikleri üzerine çalışma

17:00-18:00 Atölye: Tarkan Güveli ile heykel üzerine çalışma

18:00’den itibaren bahçede Chill out with DJ Set

24 Mayıs 2015, Pazar

11:30-12:30 Atölye: Susana Denia ile çocuklar için tshirt tasarımı (6-10 yaş arası çocukların katılımı için)

11:30 - Kaan Mete Trio - Swing Gitan Jazz



*Cezayir Restaurant - Firuzağa Mahallesi, Hayriye Caddesi, No:12, Beyoğlu