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Tatlı bir şıklık

Yeni yılı Cutie Cake'in yılbaşına özel hazırladığı lezzetlerle karşılayın...

Arnavutköy’ün dar sokaklarının arasında davetkar kokular yayan ürünleri ve sunumu ile heyecanlandıran butik pastane Cutie Cake Co; yılbaşına özel hazırladığı pastaları, kekleri ve kurabiyeleriyle yeni yıl sofralarına tatlı bir şıklık sunuyor!

Buram buram kurabiye kokusu ve Fransız esintisiyle sarmalanmış şirin butik bir pastane; Cutie Cake Co.! Tavandan yere kadar uzanan camlarıyla içeride sunulan lezzetler hakkında ipucu veren Cutie Cake Co.; yeni yılı tatlı bir şıklıkla karşılamak isteyenler için ideal.

Yeni yılı; geyik ve yılbaşı ağacı motifli kurabiyeler, yılbaşı konseptine uygun paniniler, yılbaşı temalı Pavlova, Candle Cake & Cake Pops (mum pasta ve ağaç süsü topları), Cutie Mini Gingerbread House, Kestaneli Cutie Breast, Cute Croquembouche de Noel, Mayalı Alman Noel Keki/Cutiest Stollen gibi çok özel lezzetlerle karşılayın...

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