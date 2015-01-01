Tektekçi Alaçatı 2015 yazının açılışını yapıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Avlusunda nar ve limon ağaçları bulunan yüz yıllık bir Alaçatı evinin avlusunda, alışılan Tektekçi sıcaklığıyla ve Egeli samimiyetiyle, 15 Mayıs’tan itibaren, Tektekçi Alaçatı’da tekrar başlıyor.

Tektekçi Alaçatı, 2015 yazına özel İçelim Ferahlayalım kokteyl serisi, klasikleri, keyifli müzikleri, tanıdık yüzleri ve yenilikleriyle, her zamanki yerinde sevenleriyle buluşuyor!

Tektekçi Alaçatı’da bu yaz da sizi sürprizler bekliyor: Tektekçi Alaçatı’nın içine taşınan Tektekçi’nin shot laboratuvarı ile, keyifle içilen kokteyllerin tüm hazırlanış sürecini izleyerek, taze meyveleri ve kullanılan tüm ürünleri görebilirsiniz.

Ayrıca kısa sürede fenomen haline gelen Just Dance oyunu, ilk defa bir barda gece eğlencelerinin bir parçası olarak, Tektekçi Alaçatı’nın teras katındaki özel alanda, Tektekçi müdavimlerini bekliyor.