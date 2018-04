Yaza özel havuz paketi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Swissôtel The Bosphorus Istanbul, yüzmek, eğlenmek ve güneşlenmek isteyenler için 10 girişlik bir havuz paketi hazırladı.

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul yaz aylarında şehirden uzaklaşmadan tatil keyfi yaşatıyor. Yazın keyfini doyasıya çıkaracağınız özel havuz paketi ile haftanın her günü havuz keyfi yaşayabilir, kendinizi çok daha zinde, rahat ve dinamik hissedebilirsiniz. Havuz keyfini ailece keyif yapılacak özel bir paylaşıma dönüştürmeniz için; 0-12 yaş çocuklar için ücretsiz giriş imkanı sağlayan bu özel paket ile Swissôtel The Bosphorus Istanbul, gözlerden uzak lüks ve konforlu bir tatil deneyimi yaşatıyor. Ücretsiz otopark imkanından faydalanabileceğiniz bu özel paket için; 2 yetişkin yanında maximum 2 çocuk ile ücretsiz giriş yapabiliyor.

Tel: (+90) 212 326 29 90