İstanbul’un renkli ve karakteristik özelliğini taşıyan Galata’nın manzarasına sahip terasında, yaz günlerinin keyfini taptaze ve organik meyvelerle hazırlanmış robin’s kokteylleri ile yaşayın!

Organik meyvelerin robin’s tarzı kokteyl halleri şef Bilal Mert imzasını taşıyor. Özellikle organik gül şuruplu rosé kendi müdavimini yaratacak kadar iddialı…Spice gin, wine mojito, carrot martini, rock’ n roll ve birbirinden lezzetli doğal meyveler ve şarap ile hazırlanan İspanyol serinliği Sangria ise şefin favorileri arasında bulunuyor. Meyvelerin doğal lezzetini kaybetmeden özel aromalarla birleştiren ve özellikle şarabın da ön plana çıktığı kokteyllerde şef Bilal Mert yemeklerindeki farklı lezzetleri dokusunu kokteyllerine de yansıtıyor.Galata Kulesi’ne eşlik eden Boğaz’a ve İstanbul’un renklerini taşıyan manzaraya, leziz bir kokteyl ile eşlik etmek için robin’s sizi bekliyor.