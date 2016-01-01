Yılbaşı gecesini dışarıda ve eğlenerek geçirmek istiyorsanız, özel mekanların özel programlarına göz atın.

BALO, GALA VE PARTİ

DoubleTree by Hilton Istanbul-Moda, Yılbaşı Balosu, Gala Yemeği ve DJ Parti’den oluşan üç farklı eğlence seçeneği ile misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşama fırsatı sunuyor. Bu alternatiflerden birini seçen misafirler isterlerse geceyi DoubleTree by Hilton Istanbul-Moda’nın konforlu ve muhteşem manzaralı odalarında geçirebilecek.

Yılbaşı Balosu, eşsiz İstanbul panoramasına karşı düzenlenen hoş geldiniz kokteyli ile başlıyor. Konuklar özel yılbaşı balosu mönüsü eşliğinde, canlı Murat Kaynak Orkestrası ile 2016’yı karşılıyor. The Doubles Restaurant, canlı müzik ve DJ performansı eşliğinde bir yılbaşı gala yemeği için kapılarını açıyor. 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin unutulmazlarını yeniden canlandıran parti La Gazetta Cafe&Bar’da gerçekleşiyor. Saat 22.30’da başlayacak partiye katılacak misafirleri gece boyunca sürprizler de bekliyor. Tüm bu seçenekleri 150 liradan başlayan fiyatlarla değerlendirebilirsiniz.

Adres: Caferağa, Albay Faik Sözdener Cad. No:31 Kadıköy-İstanbul

Tel: (0216) 542 43 44





MUHTEŞEM BİR ZİYAFET

Beluga Fish Gourmet, yeni yılda eğlence dolu bir program ile birlikte çok özel bir mönü sunuyor. Yemeğin eşsiz keyfine, Kordomenidis’in Greek müziğini yorumladığı şarkılar eşlik edecek. 2016 yılının Beluga’daki lezzet ziyafetinde, konukları balık külbastıdan Beluga lezzet topuna kadar değişik tatlar bekliyor. Bu lezzet şöleninin kişi başı fiyatı ise 265 lira. Gecenin ilerleyen saatlerinde işkembeçorbası servisinin de yapılacağı eğlence dolu ziyafet, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No:7C Blok Ataşehir-İstanbul

Tel: (0216) 469 54 54





KÜÇÜK BİR KAÇAMAK

Palmalife otelleri, şehrin karmaşasından kurtulmak isteyenlere yılbaşında üç gecelik çok özel konaklama fırsatı sunuyor. Yeni yıla girerken Palmalife Marina Hotel’in kendine ait koyunda plaja açılan özel terasınızda temiz hava ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Palmarina Bodrum Boutique Hotel’de ise palmiyeleri, tropik peyzajı, otantik taş mimarisiyle huzurun tadını çıkarabilirsiniz. Palmarina Bodrum Boutique Hotel 310 euro, Palmalife Marina Hotel ise 610 euro’dan başlayan fiyatlarla muhteşem bir tatil olanağı sunuyor.

Adres: Merkez Mahallesi, Çökertme Caddesi, No:6 Yalıkavak, Bodrum-Muğla

Tel: (0252) 385 34 84





YILBAŞI COŞKUSU MASAJLA TAMAMLANIYOR

The St. Regis Istanbul’un görkemli balo salonu Astor, 31 Aralık saat 20.00’den itibaren sizleri özel yılbaşı balosuna bekliyor. Lezzetli bir mönü ve eşsiz müzik keyfinin bedeli 950 liradan başlıyor. Nişantaşı’na hakim terası ile İstanbulluların buluşma noktası haline gelen St. Regis Brasserie, yedi course’dan oluşan özel yılbaşı mönüsü ve canlı DJ performansı ile unutulmaz bir gece vadediyor. Saat 01.30’a dek yaşanacak yılbaşı heyecanı kişi başı 450 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca otelin sunduğu fırsatlar içinde; Çiftlere Özel Abhyanga Masaj Ritüeli, Sundari Aroma Senses Masajı ve Ayurvedic Awakening de var. Bu özel masaj deneyimlerinin fiyatları ise 600 liradan başlıyor.

Adres: Mim Kemal Öke Cad. No:35 Nişantaşı-İstanbul

Tel: (0212) 368 00 00





EĞLENCE VE LEZZET BİR ARADA

The Ritz-Carlton, muhteşem bir yılbaşı gecesi için kapılarını açıyor. ‘Yeni Yıl Gala Yemeği’nin eşsiz mönüsü ile yeni yıla leziz bir başlangıç yapmak isteyenleri Atelier Real Food restorana bekliyor. Lezzet şöleni esnasında Orka Orkestrası’nın usta müzisyenleri, geniş repertuvarlarıyla misafirleri müziğe doyuracak. Restoranda saat 01.00’e kadar sürecek geceye, dilerseniz teras bar Bleu Lounge’da yapılacak parti ile devam edebilirsiniz. Özel atıştırmalıklar eşliğinde gerçek bir müzik ziyafeti istiyorsanız, canlı müziğin hemen ardından, DJ Ozan Demirler mikserinin başına geçecek ve sizi sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendirecek, bu partiyi kaçırmayın. Yeni Yıl Gala Yemeği kişi başı 695 liradan, Bleu Lounge ise 750 liralık paket fiyatından başlıyor.

Adres: Elmadağ Askerocağı Cad. No:9 Şişli-İstanbul

Tel: (0212) 334 41 88





BİRBİRİNDEN ÖZEL SEÇENEKLER



Swissotel the Bosphorus Istanbul, yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapmak isteyenler için çok özel yılbaşı programları, leziz mönüler ve sürpriz eğlenceler sunuyor. Chalet Restoran’da yılbaşına özel bir mönü ve geceye renk katan yeni yıl şarkıları ile sizin için sımsıcak bir ortam oluşturuyor. Cafe Swiss ise yılbaşında Beyaz Rus Partisi düzenliyor. 19.30’dan itibaren bu organizasyonun ambiyansına uygun bir mönü sunuyor ve çocuklara özel hazırlanan açık büfeyle misafirlerini bekliyor. Les Ambassadeurs Bar ise sofistike dekorasyonu ve nefes kesen manzarası ile yeni yıla özel bir DJ performansı ile giriyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenebileceğiniz bir gece kulübüne dönüşüyor.

Adres: Bayıldım Cad. No:2 Maçka-İstanbul

Tel: (0212) 326 11 00