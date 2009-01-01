Hazırlayan: Gizem Ayvaz/İstanbul Life
MORİNİ
Michael White’ın hazırladığı leziz başlangıçlar, ev yapımı makarnalar ve İtalyan mutfağının iddialı ana yemeklerinden oluşan menü; sürpriz yılbaşı tatlısı ile tamamlanacak. Michelin yıldızlı şefin menüsü, yeni yıl şampanyası ve limitsiz içkiyle birlikte kişi başı 450 lira.
0212 353 67 67
TRIBECA
ISS Catering’in şefl erinden Ulaş Akyıldız ve Tribeca’nın şefi Selçuk Çamcı’nın hazırladığı yılbaşı menüsünde, yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği hindinin yanı sıra çok farklı tatlar da yer alıyor. Kaphna Curna çorba, firik pilavlı balkabağı soslu karski, kuzu Wellington, mangolu sufl e, yılbaşı menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında.
0212 230 82 94
CHANTA
R&B partileri, DJ performansları ve Chanta Show Team ile gece boyu dansa doymak ya da popüler Türkçe müziklerle çılgınca eğlenmek isteyenlere...
0541 299 99 99
RAVOUNA 1906
Ravouna 1906’nın bar, restoran ve teras bölümleri farklı menü ve Lezzetlerle misafirlerini ağırlıyor olacak. Ravouna’da yılbaşı için ödemeniz gereken fiyat 350 lira.
0212 924 87 60
SPAGO
Spago, yılbaşı gecesi İstanbul’un en yeşil parklarından Maçka Parkı ve Boğaz manzarası eşliğinde, Şef Wolfgang Puck ve Peleg Miron’un hazırladığı altı course set menüden oluşan özel yılbaşı menüsü ve canlı DJ performansı ile misafirlerini ağırlıyor. Yılbaşı gecesinin kişi başı fiyatı 850 lira olarak belirlenmiş.
0212 368 08 08
CAHİDE ON5
Eğlenceli sahne şovları
ve birbirinden hareketli şarkılarla ‘kurtlarınızı
dökeceğiniz’ bir yılbaşına
hazır olun.
0212 219 65 30