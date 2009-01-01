‘Erken rezervasyoncular’, ‘kararsızlar’, ‘son dakikacılar’ buraya... Yılbaşı kapıda! Evde mi otursak, dansa mı gitsek, yoksa güzel bir ziyafet mi çeksek? Sizin için yılbaşı programlarını listeledik.

Hazırlayan: Gizem Ayvaz/İstanbul Life









MORİNİ

Michael White’ın hazırladığı leziz başlangıçlar, ev yapımı makarnalar ve İtalyan mutfağının iddialı ana yemeklerinden oluşan menü; sürpriz yılbaşı tatlısı ile tamamlanacak. Michelin yıldızlı şefin menüsü, yeni yıl şampanyası ve limitsiz içkiyle birlikte kişi başı 450 lira.

0212 353 67 67





TRIBECA

ISS Catering’in şefl erinden Ulaş Akyıldız ve Tribeca’nın şefi Selçuk Çamcı’nın hazırladığı yılbaşı menüsünde, yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği hindinin yanı sıra çok farklı tatlar da yer alıyor. Kaphna Curna çorba, firik pilavlı balkabağı soslu karski, kuzu Wellington, mangolu sufl e, yılbaşı menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında.

0212 230 82 94





CHANTA

R&B partileri, DJ performansları ve Chanta Show Team ile gece boyu dansa doymak ya da popüler Türkçe müziklerle çılgınca eğlenmek isteyenlere...

0541 299 99 99





RAVOUNA 1906

Ravouna 1906’nın bar, restoran ve teras bölümleri farklı menü ve Lezzetlerle misafirlerini ağırlıyor olacak. Ravouna’da yılbaşı için ödemeniz gereken fiyat 350 lira.

0212 924 87 60





SPAGO

Spago, yılbaşı gecesi İstanbul’un en yeşil parklarından Maçka Parkı ve Boğaz manzarası eşliğinde, Şef Wolfgang Puck ve Peleg Miron’un hazırladığı altı course set menüden oluşan özel yılbaşı menüsü ve canlı DJ performansı ile misafirlerini ağırlıyor. Yılbaşı gecesinin kişi başı fiyatı 850 lira olarak belirlenmiş.

0212 368 08 08





CAHİDE ON5



Eğlenceli sahne şovları ve birbirinden hareketli şarkılarla ‘kurtlarınızı

dökeceğiniz’ bir yılbaşına hazır olun.

0212 219 65 30