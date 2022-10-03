Meme kanseri mücadelesini kazanan hastalar pembe farkındalık festivalinde buluştu

Festivalde, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun ve oyuncu-sunucu Zeynep Beşerler de kanserle mücadelelerini başarıya tamamlamış, ikinci yaşamlarına merhaba diyen katılımcılarla bir araya geldi.

Memorial Sağlık Grubu’nun, meme kanserinde farkındalık ve erken tanının önemine dikkat çekmek için ‘Ayna karşısında 5 dakika!’ sloganı ile hayata geçirdiği pembe ayna projesi, pek çok etkinliğin bir arada olduğu festivale dönüştü. Meme Kanseri Farkındalık Festivali’nde; A’dan Z’ye meme kanserinin anlatıldığı uzman doktor söyleşileri, kanserle mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşanların başarı hikayeleri, sanatın iyileştirici gücü ve kendine iyi bak atölyeleri, sağlıklı beslenme önerileri ve tarifler, stant aktiviteleri, sürpriz eğlenceler ile kanserde motivasyon ve yoga etkinlikleri, katılımcılar için pembe aynadan yansıdı.

A’dan Z’ye kanser söyleşileri…

Katılımcılar için özel olarak organize edilen iki ayrı oturumla, kanser hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Meme sağlığını nasıl koruruz? Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Meme kanserinde estetik yaklaşımlar söyleşisi; Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Prof. Dr. S. Kerem Okutur, Prof. Dr. Halit Yılmaz, Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı, Doç. Dr. Pelin Özgen, Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, Dyt. Nihan Yakut’la birlikte, Memorial Farkındalık Festivali’nde gerçekleştirildi.

Meme koruyucu ve özellikli cerrahiler, onkolojide yeni nesil ilaç tedavileri, meme kanseri tedavi sürecinde psikoloji desteğin önemi ve bireye özel yaklaşım, kanserde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları konularından oluşan ‘Meme kanserinde kişiye özel güncel tedaviler’ söyleşisi de; Prof. Dr. Bülent Çitgez, Prof. Dr. Serkan Keskin, Uz. Psikolog Gizem Mine Çölümlü ve Uz. Dr. Özge Yıldırım’la katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Zeynep Beşerler ve Şeyda Coşkun, kanser savaşçıları ile bir aradaydı

Ünlü oyuncu-sunucu Zeynep Beşerler’in moderatörlüğünü yaptığı, kanserle mücadelesini kazanan gerçek hayat öykülerinin kahramanları olan ve 11 yıl arayla kanserle tanışan Bahar-Mehmetcan Karacan Ailesi, iki kişilik mücadelede sürecini katılımcılarla paylaştı.

Uğur böceği adını verdikleri kanseri yendiler

Evlendikten 2 ay sonra yani tam 11 yıl önce testis kanserine yakalanan Mehmetcan Karacan’a 9 ay süren tedavisi sırasında en büyük desteği eşi Bahar Karacan verdi. Büyük bir motivasyonla kanseri yenen Mehmet Karacan, tedavisi tamamlandıktan 2 yıl sonra da baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Karacan çifti 9 yaşına gelen oğulları ile birlikte mutlu bir evlilik sürdürürken, Bahar Karacan 36’ıncı doğum gününü kutlamaya hazırlandığı sırada meme kanseri olduğunu öğrendi. Kanseri oğullarına uğur böceği olarak anlatan Karacan çifti, bu kez de birbirlerine aşkla destek oldu. Uğur böceği adını verdikleri kanseri el ele vererek yenmenin mutluluğunu yaşayan Karacan çifti “Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan’ın tedavisi ve birbirimize sımsıkı sarılarak uğur böceğimizi uçurmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Meme kanseri ile 28 yaşında tanıştı

28 yaşındaki Selay Akyel daha 4 yıllık evliyken kendi kendine yaptığı kontroller sırasında eline gelen kitle nedeniyle doktora başvurdu ve Selay Akyel’e meme kanseri teşhisi konuldu. Memorial Ataşehir ve Hizmet Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Çitgez tarafından kanserli tümörü ameliyatla temizlenen genç kadın, eşi Harun Akyel’in de desteği ile meme kanserini yendi.

Biri meme diğeri mide kanseri olan kız kardeşler de mücadeleleri ile örnek oldu

42 yaşındaki Gülşah Aslan’ın saçlarındaki dökülme nedeniyle gittiği hastanede mide kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 47 yaşındaki ablası Elif Aslan’a da kısa bir süre sonra hastanede meme kanseri teşhisi konuldu. Gülşah Aslan tedavisini tamamlayarak mide kanserini yendi. Ablası Elif Aslan da meme kanserini atlamak için ablasının da büyük moral desteği ile Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serkan Keskin’in kontrolünde sürdürüyor.

Pembe Farkındalık Festivali’nin sonunda, ünlü Yaşam Koçu Şeyda Coşkun da katılımcılar ile bir araya geldi. Kanser hastalarında motivasyon ve yoganın, hastaların tedavi sürecini nasıl etkilediğini ve yaşam kalitesine katkısını hastalarla paylaşan Coşkun, cesur yüreklerin kanserle mücadele öykülerini dinledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar ile birlikte, Doruk Kıvanç Sevinç’in yönetiminde yoga ve nefes terapisi etkinliği gerçekleştirildi.