Muhtemel Aşk konusu ne, 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan Muhtemel Aşk, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne ilişkin ilk tanıtımın ne zaman paylaşılacağı ve 7. bölüm fragmanının neden henüz yayınlanmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MUHTEMEL AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Muhtemel Aşk'ın 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Show TV'nin resmi internet Bölümün ardından 7. bölüm tanıtımının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan (Defne)

Ekin Koç (Kadir)

Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

Cansel Elçin (Levent Bartıner)

Evrim Doğan (Mine)

Hayal Köseoğlu (Melis)

Müge Bayramoğlu (Özlem Bartıner)

Ege Erkal (Yiğit)

Melis Minkari (Zeynep)

Bahtiyar Memili (Selim)

Selen Domaç (Suzan)

Melisa Berberoğlu (Leyla)

Özgür Berber (Oğuz)

Tugay Erdoğan (Yavuz)

MUHTEMEL AŞK KONUSU NE?

Muhtemel Aşk, ailesinin tüm sorumluluğunu üstlenen başarılı avukat Defne Derin'in hayatını konu alıyor. İş ile özel hayatı arasında denge kurmaya çalışan Defne, beklenmedik gelişmelerin ardından hayatını değiştirecek kararlar almak zorunda kalıyor.

Defne'nin yolu, Bartıner Holding'in varisi olan eski okul arkadaşı Özlem sayesinde Kadir ve Tolga ile kesişiyor. Aşk, aile bağları, sırlar ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği hikaye, karakterlerin aldığı kararlarla her bölüm yeni bir yön kazanıyor.