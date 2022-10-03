Netflix, La Casa de Papel'in spin-off dizisi Berlin'in yayın tarihini duyurdu

Netflix'in sevilen yapımlarından suç ve soygun dizisi La Casa de Papel yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekiyor. Dizinin sevenlerini sevindirecek gelişme yaşandı. Netflix, Pedro Alonso'nun canlandırdığı Andrés de Fonollosa olarak da bilinen Berlin'in hikayesini anlatacak yeni yapıma dair bilgiler verdi.

2023'te Berlin'e kavuşuyoruz

Netflix tarafından dizinin 2023 yılında geleceği belirtildi. Aynı zamanda oyuncu kadrosu da ortaya çıktı. İşte Netflix'in tarihi duyurduğu o video:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Berlin dizisinin oyuncu kadrosu

Screenrant'ta yer alan bilgilere göre; Hem Madrid’de hem de Paris’te çekilecek olan dizinin çekimleri 3 Ekim 2022 tarihinde Fransa’da başlayacak. Berlin çevresindeki yeni ekipte teknoloji dehası Keila rolünde Michelle Jenner, profesör ve Berlin’in danışmanı Damián rolünde Tristán Ulloa, sağı solu belli olmayan Cameron rolünde Begoña Vargas, sadık Roi rolünde Julio Peña Fernández ve sert adam Bruce rolünde de Joel Sánchez yer alacak.