Netflix Türkiye Temmuz ayı programı belli oldu! İşte Temmuz ayında Netflix'te yayınlanacak içerikler
Netflix'in Temmuz takvimi resmi olarak açıklandı. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı buluşturan Aşk Taktikleri, Aslı ve Kerem'in bu kez evlilik konusunda savaş verdiği ikinci filmiyle geri dönüyor. İşte Temmuz ayında Netflix'te yayınlanacak tüm içerikler...
Temmuz ayında Netflix, sevilen dizilerin yeni sezonları, merakla beklenen devam filmleri ve yepyeni içeriklerle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlk sezonuyla heyecanı dorukta bırakan Terzi 2. sezonuyla geri dönüyor. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı buluşturan Aşk Taktikleri, Aslı ve Kerem'in bu kez evlilik konusunda savaş verdiği ikinci filmiyle geri dönüyor. Başrolünde Henry Cavill'e yer veren The Witcher heyecanı sürüyor ve dizinin sevenleri üçüncü sezonun yeni bölümlerine kavuşuyor.
NETFLİX TEMMUZ AYI DİZİ PROGRAMI
Güneşin Karanlığında: 2. Sezon: 1. Kısım - 6 Temmuz
Firmasının gördüğü talep nedeniyle ekibinin işi başından aşkınken, Mickey bir kadınla yakınlaşır. Ve bu kadın, çok geçmeden cinayetle suçlanarak müvekkili olur.
On Dokuzdan Yirmiye - 11 Temmuz
Ergenliklerinin son haftasını ve yirmili yaşlarının ilk haftasını paylaşan bir grup genç yetişkin, özgürlüğün tadını çıkararak yetişkin hayatının "ilk"lerini yaşıyor.
Sweet Magnolias: 3. Sezon- 20 Temmuz
Sullivan's'daki kavganın ardından Manolyalar, ilişkilerini sınayan kalp kırıklıkları ve ailevi sorunlar yüzünden yeni zorluklarla karşılaşır.
The Witcher: 3. Sezon 2. Kısım - 27 Temmuz
Onları kader bir araya getirdi, tehlikeli güçler ise ayırmaya çalışıyor. Kıta'da savaş çanları çalarken Geralt ve Yennefer, Ciri'yi korumak için mücadele ediyor.
Terzi 2. Sezon - 28 Temmuz
Esvet’in hayatından çıkışı Peyami’nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olur. Dimitri, olanları geride bırakarak Esvet’le birlikte olmaya hazırdır. İçinde bulunduğu çaresizlik ve acı ile bambaşka birine dönüşen Peyami'nin hayatına giren Cemre bu dönemde onun en büyük dert ortağı olurken, Peyami annesiyle ilgili gerçeklere de adım adım yaklaşmaktadır.
NETFLİX TEMMUZ AYI FİLM PROGRAMI
ELLER YUKARI, DAMAT! - 7 Temmuz
Düğününe günler kala, müdürü olduğu bankanın soyulması üzerine Owen'ın içine bir kurt düşer. Tüm ipuçları, müstakbel kayınvalidesi ile kayınpederini işaret ediyordur.
07/07/2023
AŞK TAKTİKLERİ 2 -14 Temmuz
Evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince oyun başlar. Aslı, Kerem’i evliliğe ikna etmek, Kerem ise onu evlilikten soğutmak için kolları sıvar.
BIRD BOX BARCELONA - 14 Temmuz
Dünya çapında büyük ilgi gören Bird Box'ın yapımcılarının imzasını taşıyan Bird Box Barcelona, 2018'de izleyicileri ekran başına kilitleyen filmin evrenini genişletiyor.
TYRONE'U KLONLAMIŞLAR - 21 Temmuz
Tuhaf bir üçlü (John Boyega, Teyonah Parris ve Jamie Foxx), bir dizi ürkütücü olayın ardından kendilerini mahallelerindeki şeytani komployu araştırırken bulur.
MUTLULUK ŞİMDİ BAŞLIYOR - 27 Temmuz
Hayatı hep uçlardan uzak yaşamış olan Helen, boşandıktan sonra yaşamı ve aşkı tekrar öğrenmek için bir kursa katılıp tanımadığı insanlarla beraber "Hayatının Macerası"na atılır.
EFSANE OLMAK ZORDUR - 28 Temmuz
Üvey kardeşler Romeo ve Preciado, renkli bir Meksika kasabasında babalarının hatırasını onurlandırmak için adrenalin ve banda müziği dolu bir araba rallisinde tekrar buluşur.
TEMMUZ AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
WHAM! - 5 Temmuz
George Michael ile Andrew Ridgeley, 70'lerdeki dostluklarından 80'lerin pop ikonluğuna uzanan Wham! kariyerlerini arşiv röportajları ve görüntüleri eşliğinde yâd ediyor.
SAHTE AŞK - 6 Temmuz
Deepfake teknolojisinin gerçekle yalan arasındaki sınırı bulanıklaştırdığı bu reality dizisinde para ödülü için yarışan beş çiftin birbirlerine olan güveni sınanıyor.
TATLI TELAŞ: KABARMA NOKTASI - 12 Temmuz
Bu adrenalin dolu yarışmada mutfak sanatçılarından oluşan altı takım, harika lezzetler yaratmak için yenilikle geleneği yoğuruyor.
SONIC PRIME: 2. SEZON - 13 Temmuz
Parçalanmış Evren'deki serseri dostlarından yardım alan Sonic, müthiş güçlere sahip Paradoks Prizması'nın kontrolünü parça parça ele geçirmek için Kaos Konseyi ile mücadele eder.
TOO HOT TO HANDLE: 5. SEZON- 14 Temmuz
Lana'nın gözetiminde, karşı konamaz güzellikteki bir villada buluşan yeni bekârlar, 200.000 dolarlık para ödülünü kazanmak için kendilerine karşı koymak zorundadır.
BETTER CALL SAUL: 6. SEZON- 15 Temmuz
Breaking Bad'in öncesini anlatan Emmy adayı dizide, ufak çaplı avukay Jimmy McGill'in ahlak yoksunu "hukuk adamı" Saul Goodman'a dönüşmesini izliyoruz.
OUTLANDER: 6. SEZON - 15 Temmuz
Jamie ve Claire bir kurtarma görevi için yelken açar. Denizdeki yaşam ise karmaşa, batıl inanç ve sürprizlerle doludur.
4 SÜPER KIZ- 20 Temmuz
Zambiya'nın neo-fütürist şehri Lusaka'da dört genç kız, gizli süper kahramanlar olarak dünyayı kurtarmak için emekli bir gizli ajanla iş birliği yapar.
Mark Normand: Soup to Nuts - 25 Temmuz
Mark Normand'dan yeni bir stand-up komedisi.
BAKİ HANMA: 2. SEZON - 26 Temmuz
Var olmaması gereken bir insanı dirilttiler. Tarih öncesinden gelen bu adam o kadar güçlüydü ki, dinozorları avlıyordu ve şimdi Baki onunla savaşmaya hazır.
BASTARD‼ -HEAVY METAL, DARK FANTASY-: 2. SEZON - 31 Temmuz
Son mührü kırmak için acımasızca mücadele eden Kara İsyancılar Ordusu, korku saçmaya devam eder. Ama Yoko gelişmiş hâliyle, iyi güçlere öncülük eder.