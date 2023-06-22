Netflix Türkiye Temmuz ayı programı belli oldu! İşte Temmuz ayında Netflix'te yayınlanacak içerikler

Temmuz ayında Netflix, sevilen dizilerin yeni sezonları, merakla beklenen devam filmleri ve yepyeni içeriklerle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlk sezonuyla heyecanı dorukta bırakan Terzi 2. sezonuyla geri dönüyor. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ı buluşturan Aşk Taktikleri, Aslı ve Kerem'in bu kez evlilik konusunda savaş verdiği ikinci filmiyle geri dönüyor. Başrolünde Henry Cavill'e yer veren The Witcher heyecanı sürüyor ve dizinin sevenleri üçüncü sezonun yeni bölümlerine kavuşuyor.

NETFLİX TEMMUZ AYI DİZİ PROGRAMI

Güneşin Karanlığında: 2. Sezon: 1. Kısım - 6 Temmuz

Firmasının gördüğü talep nedeniyle ekibinin işi başından aşkınken, Mickey bir kadınla yakınlaşır. Ve bu kadın, çok geçmeden cinayetle suçlanarak müvekkili olur.

On Dokuzdan Yirmiye - 11 Temmuz

Ergenliklerinin son haftasını ve yirmili yaşlarının ilk haftasını paylaşan bir grup genç yetişkin, özgürlüğün tadını çıkararak yetişkin hayatının "ilk"lerini yaşıyor.

Sweet Magnolias: 3. Sezon- 20 Temmuz

Sullivan's'daki kavganın ardından Manolyalar, ilişkilerini sınayan kalp kırıklıkları ve ailevi sorunlar yüzünden yeni zorluklarla karşılaşır.

The Witcher: 3. Sezon 2. Kısım - 27 Temmuz

Onları kader bir araya getirdi, tehlikeli güçler ise ayırmaya çalışıyor. Kıta'da savaş çanları çalarken Geralt ve Yennefer, Ciri'yi korumak için mücadele ediyor.

Terzi 2. Sezon - 28 Temmuz

Esvet’in hayatından çıkışı Peyami’nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olur. Dimitri, olanları geride bırakarak Esvet’le birlikte olmaya hazırdır. İçinde bulunduğu çaresizlik ve acı ile bambaşka birine dönüşen Peyami'nin hayatına giren Cemre bu dönemde onun en büyük dert ortağı olurken, Peyami annesiyle ilgili gerçeklere de adım adım yaklaşmaktadır.

NETFLİX TEMMUZ AYI FİLM PROGRAMI

ELLER YUKARI, DAMAT! - 7 Temmuz

Düğününe günler kala, müdürü olduğu bankanın soyulması üzerine Owen'ın içine bir kurt düşer. Tüm ipuçları, müstakbel kayınvalidesi ile kayınpederini işaret ediyordur.

07/07/2023

AŞK TAKTİKLERİ 2 -14 Temmuz

Evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince oyun başlar. Aslı, Kerem’i evliliğe ikna etmek, Kerem ise onu evlilikten soğutmak için kolları sıvar.

BIRD BOX BARCELONA - 14 Temmuz

Dünya çapında büyük ilgi gören Bird Box'ın yapımcılarının imzasını taşıyan Bird Box Barcelona, 2018'de izleyicileri ekran başına kilitleyen filmin evrenini genişletiyor.

TYRONE'U KLONLAMIŞLAR - 21 Temmuz

Tuhaf bir üçlü (John Boyega, Teyonah Parris ve Jamie Foxx), bir dizi ürkütücü olayın ardından kendilerini mahallelerindeki şeytani komployu araştırırken bulur.

MUTLULUK ŞİMDİ BAŞLIYOR - 27 Temmuz

Hayatı hep uçlardan uzak yaşamış olan Helen, boşandıktan sonra yaşamı ve aşkı tekrar öğrenmek için bir kursa katılıp tanımadığı insanlarla beraber "Hayatının Macerası"na atılır.

EFSANE OLMAK ZORDUR - 28 Temmuz

Üvey kardeşler Romeo ve Preciado, renkli bir Meksika kasabasında babalarının hatırasını onurlandırmak için adrenalin ve banda müziği dolu bir araba rallisinde tekrar buluşur.

TEMMUZ AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

WHAM! - 5 Temmuz

George Michael ile Andrew Ridgeley, 70'lerdeki dostluklarından 80'lerin pop ikonluğuna uzanan Wham! kariyerlerini arşiv röportajları ve görüntüleri eşliğinde yâd ediyor.

SAHTE AŞK - 6 Temmuz

Deepfake teknolojisinin gerçekle yalan arasındaki sınırı bulanıklaştırdığı bu reality dizisinde para ödülü için yarışan beş çiftin birbirlerine olan güveni sınanıyor.

TATLI TELAŞ: KABARMA NOKTASI - 12 Temmuz



Bu adrenalin dolu yarışmada mutfak sanatçılarından oluşan altı takım, harika lezzetler yaratmak için yenilikle geleneği yoğuruyor.

SONIC PRIME: 2. SEZON - 13 Temmuz

Parçalanmış Evren'deki serseri dostlarından yardım alan Sonic, müthiş güçlere sahip Paradoks Prizması'nın kontrolünü parça parça ele geçirmek için Kaos Konseyi ile mücadele eder.

TOO HOT TO HANDLE: 5. SEZON- 14 Temmuz

Lana'nın gözetiminde, karşı konamaz güzellikteki bir villada buluşan yeni bekârlar, 200.000 dolarlık para ödülünü kazanmak için kendilerine karşı koymak zorundadır.

BETTER CALL SAUL: 6. SEZON- 15 Temmuz

Breaking Bad'in öncesini anlatan Emmy adayı dizide, ufak çaplı avukay Jimmy McGill'in ahlak yoksunu "hukuk adamı" Saul Goodman'a dönüşmesini izliyoruz.

OUTLANDER: 6. SEZON - 15 Temmuz

Jamie ve Claire bir kurtarma görevi için yelken açar. Denizdeki yaşam ise karmaşa, batıl inanç ve sürprizlerle doludur.

4 SÜPER KIZ- 20 Temmuz

Zambiya'nın neo-fütürist şehri Lusaka'da dört genç kız, gizli süper kahramanlar olarak dünyayı kurtarmak için emekli bir gizli ajanla iş birliği yapar.

Mark Normand: Soup to Nuts - 25 Temmuz



Mark Normand'dan yeni bir stand-up komedisi.

BAKİ HANMA: 2. SEZON - 26 Temmuz

Var olmaması gereken bir insanı dirilttiler. Tarih öncesinden gelen bu adam o kadar güçlüydü ki, dinozorları avlıyordu ve şimdi Baki onunla savaşmaya hazır.

BASTARD‼ -HEAVY METAL, DARK FANTASY-: 2. SEZON - 31 Temmuz

Son mührü kırmak için acımasızca mücadele eden Kara İsyancılar Ordusu, korku saçmaya devam eder. Ama Yoko gelişmiş hâliyle, iyi güçlere öncülük eder.