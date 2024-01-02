Ölümlü Dünya'nın dizisi mi geliyor? Ali Atay açıkladı

İlk olarak 2018 yılında 'Ölümlü Dünya' daha sonra 2023 yılında 'Ölümlü Dünya 2' ile büyük bir gişe başarısı yakalayan filmin üçüncüsünün gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Filmin yönetmeni Ali Atay, bir devam filminin gelmeyeceğini, ancak Ölümlü Dünya dizisinin çekilebileceğini söyledi.

'ÜÇÜNCÜSÜNÜN GELECEĞİNİ SANMIYORUM'

Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan oyuncu ve yönetmen Ali Atay, "Ölümlü Dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum. Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk. Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı. Sonra kıyamadık.'' dedi.

'ÖLÜMLÜ DÜNYA'NIN DEVAMINI DİZİ YAPABİLİRİM'

Atay, 'Ölümlü Dünya'nın dizi olabileceğini şöyle açıkladı: Mesela 100 dakikaya, 110 dakikaya o karakterlerin o hikayenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor. Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsini. Daha fazla hikayesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim.