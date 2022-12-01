Prens Harry ve Meghan Markle'ın Netflix Belgeselinden İlk Fragman

Netflix, aylar süren gizemin ardından bugün Harry ve Meghan belgeselinden ilk fragmanı yayınladı. Çiftin bir dizi romantik fotoğrafının paylaşıldığı fragmanda "Bu belgeseli neden yapmak istediniz?" sorusuna Harry'nin verdiği yanıt "Kapalı kapılar ardında yaşananları kimse görmez. Ailemi korumak için her şeyi yapmalıydım" oluyor.

Meghan'ın ise "Risk bu kadar yüksekken öykümüzü bizden duymak daha mantıklı değil mi? sözleri videoda yer alıyor.

50 saniyelik fragman belgeselin yakında yayında olacağı belirtildi ancak tarih verilmedi.

Düşek, ekim ayında belgeselle ilgili yaptığı açıklamada, "Hikayemiz konusunda çalışmalarına uzun zamandır hayranlık duyduğum deneyimli bir yönetmene güvenebilmek güzel" demişti.