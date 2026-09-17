Sevdan Bir Ateş 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci bölümün ardından yayınlanan fragmanda Leyla ve Mirza arasındaki gelişmeler dikkat çekiyor.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar da merak edilmeye başlandı. Sevdan Bir Ateş'in 3. bölümü 23 Eylül 2026 Çarşamba günü ekrana gelecek.

SEVDAN BİR ATEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sevdan Bir Ateş 3. bölüm fragmanında Leyla'nın Türkiye'ye dönüşü ve Mirza'nın evlilik hazırlıkları öne çıkıyor. Fragmanda geçen “O nikah olmayacak, sen zaten evlisin!” sözü ise yeni bölümde yaşanacak gelişmelere ilişkin merakı artırıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU

Dizide Mirza ve Leyla'nın geçmişten gelen aşkı, aile sırları ve yıllar sonra yeniden kesişen hayatları anlatılıyor. Hikâyede geçmişte yaşananların yeniden gündeme gelmesiyle karakterler önemli kararlarla karşı karşıya kalıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI VE ÇEKİM YERLERİ

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Yapımın hikâyesinde Kapadokya atmosferi öne çıkıyor.



