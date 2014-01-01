Kanal D'nin “Alın Yazım” dizisi 1 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Kanal D’nin başrollerini; Duygu Keser, Ozan Dağgez, Yeşim Gül, Orhan Aydın, Deniz Özlem Durmaz, Aziz Sarvan, Pelin Orhuner, Efecan Erdem, Zafer Demircan, Aykut Ünal, Mihriban Er, Kahraman Sivri, Ayberk Aladar, Özge Oldaç, Batuhan Sert ve Ecem Karavus’un paylaştıkları “Alın Yazım” dizisi 1 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Dizi hafta içi her gün saat 10.00’da ekrana gelecek.Yapımını Düş Gezginleri Film’in, yapımcılığını Nilgün Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Canan Evcimen ve Atilla Cengiz’in yaptıkları dizinin senaryosunu da Ayça Mutlugil – Zeynep Alev Uzma - Necati Küçükazay - Arzu Birol - Zeynep Nilüfer Özçelik ve Serap Özgür kaleme alıyor. Delicesine sevdalar, onulmaz yaralar, kıskançlık ve hırslarla örülü sürükleyici hikayesi ile dikkatleri çeken dizinin konusu şöyle;Doğduğu gün yetimhaneye bırakılan, 8 yaşına kadar İstanbul’da, sonra da Eskişehir yetimhanelerinde büyüyen Asya, aslında çok büyük bir mirasın tek varisiydi. Ve bunu kendisi dahil kimseler bilmiyordu. Yıllar önce annesini doğum masasında kaybederek en büyük talihsizliği yaşayan Asya için hayat, başlangıcından itibaren zorluklarla geçmiştir. Asya iki günlük bebekken babası Cevher’in yurt dışından ölüm haberi gelmiş, böylece Asya, amcası Levent ve yengesi Aysel’in eline kalmıştır. Cevher’in tek varisinin Asya olduğunu bilen Aysel, Levent’ten gizli, sevgilisi Kürşat’ı kullanarak hain bir plan hazırlamıştır. Asya geç kalmadan yok edilecektir. Plan tıkır tıkır işler ve Aysel kaynının büyük servetine konar. Ama henüz onun da bilmediği bir şey vardır. Aysel, Asya’yı öldü bilmektedir. Oysa Kürşat, kızı bir yetimhaneye vermiş, hayatını adım adım takip etmiştir. Amacı günü gelince Asya’yı, Aysel’den intikam almak için kullanmaktır. (DHA)