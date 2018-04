Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Diriliş haftanın en iddialı yapımı. 12 dalda Oscar adayı olan film epik bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Bu hafta sinemalarda 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor.

Diriliş

28 Şubat'ta sahiplerini bulacak 88. Akademi Ödülleri'nde 12 dalda Oscar adayı gösterilen The Revenant 'Diriliş'te Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson ile Will Poulter başrollerde.



Oscar ödüllü Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yazıp yönettiği, gerçek olaylardan esinlenilen film, bir adamın hayatta kalma mücadelesi ve insan ruhunun sıra dışı gücünün sürükleyici hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



Amerika sınırında 19. yüzyılda yaşanan destansı bir hayatta kalma mücadelesini konu edinen ve seyirciyi 1823 Amerika'sının tehlikeli gizemine çeken film, 88. Akademi Ödülleri'nde, "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Müzik", "En İyi Yönetmen", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Görüntü", "En İyi Kostüm", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Ses Miksajı", "En İyi Makyaj" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında Oscar adayı olarak gösterildi.



Gençlik

Oscar'lı İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun büyük beğeni toplayan filmi "Muhteşem Güzellik"ten sonra çektiği "Gençlik"in başrollerinde Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz ve Paul Dano var.



Yaşlanma ve gençliğin çarpışmasını 2 insanın dünyasından beyaz perdeye taşıyan film, İsviçre Alpleri'nde her biri nevi şahsına münhasır misafirlerin bulunduğu büyük bir otelde geçiyor.

Dedemin Fişi

Televizyonda yayımlanan "Güldür Güldür Show" programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği filmde Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor.



Film, babalarından kendilerine kalacak olan mirastan en büyük payı almaya çalışırken birbirleriyle kıyasıya yarışan "Çirçi Ailesi" fertlerinin eğlenceli hikayesini sinemaya taşıyor.



Çılgın İhtiyar

Başrollerinde Zac Efron, Robert De Niro ve Dermot Mulroney'in yer aldığı "Çılgın İhtiyar", dedesiyle bahar tatilini geçirmek üzere Florida'ya giden bir gencin komik hikayesini anlatıyor.



Komedi türündeki filmin yönetmenliğini, İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından geçtiğimiz yıl "En İyi Komedi Programı" dalında ödüllendirilen Dan Mazer yapıyor.



Şafakla Dönenler

Murat Eroğlu’nun yazıp yönettiği filmde Mehmet Ünal, Kadir Selçuk, Gürkan Korkmaz ile Emre Kentmenoğlu oynuyor.

Yönetmenin ilk uzun metraj filmi, bir şehrin lüks gökdelenlerinin dibinde, hem kendi içine kapalı hem de dinamik bir dünya olan bir sebze halinde, geceleri zor şartlarda çalışmalarına rağmen, insanlığını kaybetmeyen bir baba ile küçük oğlunun hikayesini anlatıyor.



Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok

Bülent İşbilen'in yönettiği filmde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Mustafa Bilgin, Aslı İnandık, Cezmi Baskın, Numan Çakır, Şahin Aktaş ve Bahadır Tokmak gibi isimler oynuyor.



Komedi türündeki yapım, 2013 yılında vizyona giren "Şevkat Yerimdar" filminin devamı olarak izleyicinin beğenisine sunulacak.



Karlar Kralı Norm



Trevor Wall'ın yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Bill Nighy, Rob Schneider, Heather Graham ve Zachary Gordon yaptı.

Filmde, kendi halinde yaşayan Norm ile onun yaşam alanına lüks bir otel yapmaya kalkan çılgın bir iş adamının maceraları izlenebilecek.



Köstebekgiller 2: Gölge'nin Tılsımı

Kudret Sabancı'nın yönettiği animasyon filmi "Köstebekgiller 2: Gölge'nin Tılsımı"nda Janset, İnci Türkay, Ali Nuri Türkoğlu ve Asena Keskinci gibi oyuncular yer alıyor.



Türkiye'nin gerçek ve animasyon karakterlerin bir arada olduğu ilk dizisi "Köstebekgiller", geçen yıl "Köstebekgiller: Perili Orman" adıyla beyaz perdeye aktarılmıştı.