12 Monkeys dizisinden ilk fragman

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dizi, ilk fragmanıyla bekleyenlerini meraklandırıyor...

Başrollerinde Bruce Willis, Brad Pitt ve Madeleine Stowe’un yer aldığı, 95 yapımı distopya filmi Twelve Monkeys Syfy kanalınca diziye uyarlanıyor.



12 Monkeys isimli diziden ilk fragman görücüye çıktı. Filmde Nikita dizisiyle tanıdığımız Aaron Stanford, Suits ile adına nail olduğumuz Amanda Schull rol alacak. Noah Bean ve Kirk Acevedo gibi isimler de kadroda bulunuyor. Dizinin konusu ise şöyle; Tüm insanlığı yok edecek kadar tehlikeli olan bir virüs nedeniyle, 2035’te dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı hayatta kalabilmiştir. Salgının etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlamıştır. Virüsün yok olması için bir çözüm yolu arayan bilim adamları, zamanda geriye gidebilecekleri bir makine yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole seçilir. James kendisini yıllar öncesinde, bir akıl hastanesinde bulur. Ancak ne gelecekten geldiğine, ne de bir salgının yaklaştığına kimse inanmayacaktır.



İlk sezonu 12 bölümden oluşacak Twelve Monkeys, Ocak 2015’te ekranlara gelecek.