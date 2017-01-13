13 Ocak 2017 haftasında sinemalarda 3’ü yerli 8 yeni film vizyona giriyor.

Uzay Yolcuları

Filmin başrollerinde Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Laurence Fishburne ve Michael Sheen yer alıyor. Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.



Kabakçığın Hayatı

Kabakçık, 9 yaşındaki bir oğlan için ilginç bir takma ad olabilir, ama onun kendine has hikayesi aslında şaşırtıcı derecede evrensel. Annesinin ani ölümünden sonra Kabakçık, yardımsever bir polis memuru olan Raymond tarafından kendisiyle aynı yaşlardaki çocukların olduğu bir yetimhaneye bırakılır. Kabakçık önceleri bu garip ve zaman zaman düşmanca olan yeni mekanda kendine bir yer bulmakta zorlanır ancak Raymond'ın yardımı ve yeni bulduğu arkadaşları sayesinde, zamanla güvenmeyi, gerçek sevgiyi ve kendine ait yeni bir aile bulmayı başaracaktır.



Felak

Mehmet Emin Şimşek’in yönettiği filmde Özlem Durmaz, Banu Çiçek, Yusuf Memiş, Selim İşcan, Azra Atmaca rol alıyor. Film, bir takım karanlık varlıkların musallat olmasıyla tehlikeye giren hayatları konu ediniyor.





American Honey

Yaşadığı fakir ve zavallı hayattan bıkmış olan Star, karşısına bir anda çıkan Jack'in cazibesine kapılır. Kapı kapı dolaşıp magazin üyeliği satan bir grup evsiz gençin başındaki isimlerden olan Jack, Star'ı da bu hayata çeker. İçinde yaşadığı koşullardan Jack'e ve bu minibüse koşan Star'ı neyle karşılaşacağını bilmediği yepyeni bir hayat beklemektedir. Yönetmen ve senarist koltuğunda Andrea Arnold yer aldığı American Honey'nin başrollerinde Sasha Lane ve Shia LaBeouf yer alıyor.



Sebastian Sevgili Dostum

Başrollerinde Félix Bossuet , Margaux Chatelier ve Thierry Neuvic’in rol aldığı filmin konusu şöyle: 1945 Sonbaharı, savaş bitmiştir. Sebastian 10 yaşına gelmiştir. Sebastian 2 yıldır görmediği Angelina'yı sabırsızlıkla beklemektedir. Genç kadını Alplerin bu küçük köyüne getiren uçak arıza yapar ve dağlarda düşer. Birkaç gün sürdürülen aramalar henüz sonuç vermemiş enkaz bulunamamıştır. Yetkililere göre kurtulan olmamıştır. Tüm kasaba umudunu kaybetse de Sebastian inanmaz ve vakit kaybetmeden Angelina'yı aramak ister. Sebastian'ın dedesinin de umudu vardır ve ona yardım edecektir. Dedesi bölgedeki tek pilotu tanıyordur ve onlara yardımcı olması için pilotu ikna eder.



Queen of Katwe

Dram-biyografi türündeki filmin konusu şöyle: Uganda-Kampala'daki Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona'nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar.

Gölge

Yüksel Molla, Funda Dönmez, Şenol İpek ve Deniz Gönen’in rol aldığı fili Burak Donay yönetti. Tarık ve Gülay yeni evli bir çifttir. Tarık bir reklam ve mankenlik ajansının editörlüğünü yapmakta, eşi Gülay ise üniversitedeki branşına uygun bir iş bulamamakta ve bunun ruhsal sıkıntısını yaşamaktadır. Bir gün Tarık ajansı adına uzun süredir çalıştığı büyük bir projenin anlaşmasını imzalar. Ertesi gece Tarık'ın uçarı patronu Kemal'in organizasyonuyla projede çalıştırdıkları manken kızlarla beraber ofislerinde bir kutlama partisi yaparlar. Ama Tarık ve oradaki herkesin mutluluğu yarım kalır, Gülay o gece ciddi bir sinir krizi geçirir. Bu günden itibaren Gülay günden güne kötülemiş bir haftada yatağa düşmüştür, doktorlar durumu hakkında bilgi verememektedir. Tarık her geçen dakika gözünün önünde erimekte olan karısının durumu için çaresizdir ama bir gün bir mucize olur ve Gülay birden eski sağlığına kavuşur. Bu Tarık için bir lütuf mudur yoksa musibet mi çünkü iyileşen o iyi niyetli hanım hanımcık Gülay gitmiş yerine son derece asabi ve içten pazarlıklı bir Gülay gelmiştir. Bu an itibariyle hayat hem Tarık hemde çevresindeki herkes için yüksek dozda gerilim ve tehlikelere gebe bir hal alır.



Hep Yek 2

Orçun Benli’nin yönetmenliğini yaptığı filmde macera kaldığı yerden devam ediyor. Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ile Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) eline düşmüştür. İlk filmde kendisine kazık atan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Şahin'in suç ortakları Altan ile Gürkan'ın canını Şahin'in cesedini ortadan kaldırmaları şartıyla bağışlar. Ancak iki kafadar bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından başlarına ilk filmde olduğu gibi onlarca bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar.

