2024 yılının gişede beklentiyi veremeyen filmleri
2024 yılında birçok yeni film ve merakla beklenen devam filmleri vizyonda yerini aldı. Ters Yüz 2 ve Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 gibi filmler adeta gişe rekoru kırdı. Ancak bazı filmler 2024 yılında bekleneni veremedi ve gişede çakıldı. İşte 2024 yılının bekleneni veremeyen o filmleri...
MADAME WEB
Sony, 2018'de "Venom"la başarıyı yakalamış ve dünya çapında beklenmedik bir şekilde 856 milyon dolar hasılat elde etmişti.
2021 yapımı "Venom: Let There Be Carnage" pandemi döneminde bile benzer şekilde etkileyici bir şekilde 502 milyon dolar hasılat elde etti. Ne yazık ki 2022'de "Morbius"la işler yolunda gitmedi ve bu yıl "Madame Web"in gösterme girmesiyle işler daha da kötüleşti.
THE FALL GUY
Ryan Gosling ile Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı film, geçen yılın gişe fenomeni Barbenheimer'ın iki yıldızını bir araya getirdi ancak "The Fall Guy" bu yüksek beklentileri karşılayamadı.
Variety, filmin 30 ila 40 milyon dolar arasında gösterime girmesinin beklendiğini, ancak yalnızca 28,5 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Film, dünya çapında 158 milyon dolar kazandı.
HAYALET AVCILARI: ÜRPERTİ
Ghostbusters serisinin yeni filmi "Hayalet Avcıları: Ürperti" beklentinin altında kaldı. Yıldız kadrosuna rağmen film seyircilerin de beğenisini kazanamadı.
ARTHUR THE KING
Mark Wahlberg uzun zamandır en büyük film yıldızlarından biri olsa da son zamanlarda küçük bütçeli yapımlarda rol alıyor. Wahlberg'e rağmen bu film pek yankı uyandırmadı.