24 saatliğine cinayet işlemek serbest!

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Cinayet işlemek dahil her şeyin 24 saatliğine serbest olduğu "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın en dikkat çeken gerilim ve korku filmi...

Türkiye sinemalarında bu hafta bilim-kurgu, gerilim, korku, dram, komedi ve animasyon türünde 1'i yerli olmak üzere 7 film vizyona giriyor.



Todd Robinson'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Hayalet/Phantom" adlı filmde, Ed Harris, David Duchovny, William Fichtner ile Sean Patrick rol aldı.



"Hayalet", güçlü oyuncu kadrosuyla, sadakat ve gurur üzerine geleneksel fikirlerin konu edildiği sürükleyici bir film.



"Arınma Gecesi: Anarşi"

James DeMonaco'nun yönettiği ve Frank Grillo, Kiele Sanchez, Michael K. Williams ile Zach Gilford'un oynadığı "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati çeken bir diğer gerilim ve korku filmi.



Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil her şeyin 24 saatliğine serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen kabus dolu anlar izlenebilecek.



"Sinyal"

Bilim-kurgu severlerin uzun süre beklediği "Sinyal" gizemli bir sinyalin peşinde olan 3 gencin hikayesini konu alıyor.



William Eubank'ın yönettiği filmde; Patrick Davidson, Brenton Thwaites, Olivia Cooke ile Beau Knapp gibi isimler oyuncu olarak kamera karşısına geçti.



"Bir Don Juan Öldürmek"

Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin Sakman'ın yönettiği ve Süleyman Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı, Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"...

Dram türündeki film; bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile birinci elden bilimsel araştırmalar yapmak üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis tarafından çözülmesini konu ediniyor.



"Barselona'da Bir Yaz Gecesi"

Dani De La Orden'in yönettiği ve Alex Monner, Jan Cornet, Claudia Vega ile Francesc Colomer'in oynadığı "Barselona'da Bir Yaz Gecesi" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Film, Barcelona'da bir kuyrukluyıldızın kaymasıyla yaşanan 6 aşk hikayesini beyaz perdeye taşıdı.



"Çöldeki İzler"

Yönetmen John Curran'ın yeni filmi "Çöldeki İzler", Avustralyalı yazar Robyn Davidson'ın kendi anılarını kaleme aldığı aynı adlı kitabından bir uyarlama. Filmin oyuncu kadrosunda, Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth ile Jessica Tovey gibi isimler yer aldı.



Mia Wasikowska'nın Davidson'ı canlandırdığı film, yazarın köpeği ve dört deveyle 1977 yılında Avustralya çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor. Adam Driver ise Davidson'ın yolculuğunu kaydeden National Geographic fotoğrafçısı Rick Smolan rolünde.



Film, büyüleyici görüntüler eşliğinde nefes kesici bir yolculuğu anlatırken; genç bir kadının meydan okuyuşuyla feminizmden, hikayenin geçtiği coğrafya nedeniyle sömürgeciliğe kadar pek çok temaya da değiniyor.



"Cesur Zebra"

Anthony Silverston'un yönettiği ve Yekta Kopan, Ziya Kürküt, Erkan Taşdöğen ile Selçuk Kıpçak'ın seslendirdiği "Cesur Zebra", çizgilerinde bir tuhaflık olduğunu düşünen zebranın hikayesini konu edinen bir animasyon filmi.



Güney Afrika yapımı filmde, çizgilerinin yarısı olmadan doğan genç zebra Khumba'nın, batıl inançlara sahip zebra sürüsüne karşı giriştiği serüven izlenebilecek.



(AA)