29 Ekim'de vizyonda

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Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni filmi Unutursam Fısılda’nın vizyon tarihi belli oldu.

Birbirlerine aşık olan iki gencin, her şeyi geride bırakarak, müziğin, aşkın ve hayallerinin peşinde verdikleri mücadeleyi konu alan film, 29 Ekim’de izleyicisiyle buluşacak.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan Unutursam Fısılda filminin kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin’ in yanı sıra Işıl Yücesoy ve Hümeyra gibi usta sanatçılar da yer alıyor. İşte konusu... Küçük bir kasabada kalbinin en derinine sakladığı hayalleri, Tarık’a duyduğu aşkla ortaya çıkaran Ayperi, İstanbul’da ulaşacağı şöhret yolunda da yalnız kalmıyor.Bir zamanlar duvarını süslediği posterler, satır satır okuduğu müzik dergileri ve büyük bir hayranlıkla dinlediği plaklar artık hep Ayperi’dir. Kendisinden uzak gördüğü ama içten içe imrendiği müzik ve şöhret dolu hayat, Ayperi’nin güçlü sesi, Tarık’ın besteleri, Erhan’ın desteğiyle gerçeğe dönüşür.