2.sezonu 1.sezonundan daha iddialı!

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HBO yetkilisi True Detective'in yeni sezonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Ocak ayında ekranlara gelmeye başlayan HBO dizisi True Detective, kısa zamanda senaryosu ve oyuncu kalitesiyle hem izleyiciden hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. 8 bölüm süren ilk sezon yüksek reytingler almış, HBO da çok geçmeden diziye yeni sezon onayı vermekten geri durmamıştı.



İlk sezon biter bitmez Nic Pizzolatto, dizinin antoloji formatında yayınlanacağını, yani her sezonun farklı farklı konular ve karakterler içereceğini belirtmişti. HBO programlama şefi Michael Lombardo dizinin 2.sezonu hakkında şunları dile getirdi: "Elimizde iki tane senaryo var. Büyüyü bozmak istemem ama; 2.sezon ilk sezondan çok daha iddialı olacak." Yeni sezonun oyuncu kadrosu ile ilişkin soruya da şu cevapları verdi: "Dizide oynayacak isimler yine tanınmış isimler olacak. Fakat bizim olayımız iyi oyuncu oynatmakta değil. İyi senaryo iyi oyuncuları çeker. Tabikide öncelikli olarak seyirci, Matthew McConaughey ve Woody Harrelson için gelmiş olabilir. Bence oldukları yerde kaldılar çünkü dizinin işleyişi onlara daha ilgi çekici geldi."



2.sezonun yayın tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.