Kanal D'de yayınlanan 'Benim Adım Gültepe' ve 'Bana Artık Hicran De' ile atv'de yayınlanan 'Kalp Hırsızı' dizileri yayından kaldırıldı.

Ekrandaki reyting savaşlarına 3 dizi daha yenik düştü.Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu ve İlker Kızmaz’ın başrollerini paylaştıkları 'Benim Adım Gültepe' dizisi yayından kaldırıldı. Kanal D'de yayınlanan dizinin, daha önce de yayından kaldırılacağı iddiaları gündeme gelmişti.Yine Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Aslı Enver, Alican Yücesoy, Buğra Gülsoy ve Elif Ceren Balıkçı'nın rol aldığı 'Bana Artık Hicran De' adlı dizi sona erdi. Ekran macerası 14 Eylül'de başlayan dizi istenilen rating seviyesine ulaşılamadığı için, kanal ile yapım şirketi Süreç Filmcilik'in karşılıklı mutabakatı ile 4. bölümüyle ekrana veda etti.Atv'de yayınlanan Mint Yapım imzalı 'Kalp Hırzısı' dizisi de yayından kaldırıldı. Mine Tugay ve Kenan Ece'nin rol aldığı dizinin reytingleri ilk haftalarda iyi gitse de daha sonra bir düşüş yaşamıştı. Dizinin final yaptığını Mine Tugay da Twitter hesabından duyurarak, "Arkadaslar ekran ömrü bu kadarmis "Kalp hirsizi" dizisinin. Seyircisine cok tesekkur ve tatli ekibine sevgiler... Ellerinize emeklerinize saglik" dedi.