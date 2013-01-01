Rick Yancey'in çok satan kitabından uyarlanan "5. Dalga" ve "Kardeş Payı" dizisi ile isimlerini duyuran Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı "Kaçma Birader" haftanın iddialı yapımları...

Komedi, aksiyon, macera, gerilim... Sinemalarda bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona giriyor.



5. Dalga

Yönetmenliğini J. Blakeson'ın yaptığı ve Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston ve Maggie Siff'in oynadığı "5. Dalga" Rick Yancey'in çok satan kitabından uyarlandı. Film, dünyanın uzaylılar tarafından işgal edilişini ve bu sırada kardeşini kurtarmaya çalışan Cassie'nin mücadelesini anlatılıyor.

Kaçma Birader

"Kardeş Payı" adlı diziyle isimlerini duyuran Emrah ve Murat Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı "Kaçma Birader"in başrollerinde Zafer Algöz, Melek Baykal, Algı Eke, Cihan Ercan ve Emrah Kaman yer alıyor. Murat Kaman ve Defne Deliormanlı'nın birlite yönettiği film, sevdiği kız için Yozgat'tan İstanbul'a kaçan en küçük oğullarının peşinden İstanbul'a gelen Yozgatlı Kolçak Ailesi'nin hareketli ve eğlenceli ve komik macerasını konu alıyor.



Ölüm ve Ötesi

Albert Carbo, Alba Ribas, Bernat Saumell, Cristian Valencia'nın oynadığı film, gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hector Hernendez Vicens'in yazıp yönettiği film ölen genç bir aktristin morga getirilmesiyle başlayan gerilim dolu hikayesini konu alıyor. Filmin konusu şöyle; "Anna Fritz, güzelliğiyle dillere destan dünyaca ünlü bir aktristtir. Ani ölümü şok etkisi yaratır. Ölü bedeni hastane morguna getirildiğinde, hasta bakıcı olarak çalışan Pau bu fırsatı değerlendirmek ister ve kadının resmini çekip arkadaşlarına gönderir. Ancak, sarhoş halde gelen arkadaşları Anna Fritz'in cansız bedenini rahat bırakmak niyetinde değillerdir."



Kod Adı: Londra

2013 yapımı "Kod Adı: Olympus"ta Beyaz Saray'da başkanı kurtarmayı başaran özel korumanın mücadelesini anlatan film, bu kez kahramanın başkanla beraber Londra'da mahsur kalma hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Devam filmi niteliğindeki filmde yine Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor. Senaryosu Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt ve Christian Gudegast tarafından yazılan aksiyon türündeki filmin yönetmeni Babak Najafi.

Ali Kundilli 2

Faruk Aksoy'un yönetip, senaryosunu da filmin başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu ile birlikte yazdığı "Ali Kundilli 2"de, Cem Gelinoğlu'nun yanı sıra Zeynep Aktuğ, Sami Aksu, Ezgi Tombul, Hakan Bilgin ve Ayşegül Atik gibi isimler rol aldı. Filmde, 8 aylık hamile eşinin bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini yerine getirmek için seferber olan bir adamın babalık yolundaki macerası ve eşinin akıl almayan hamile kaprisleri karşısında yaşadığı olaylar anlatılıyor.



Babalar Savaşıyor

Yönetmen ve senarist Sean Anders'ın son filmi olan "Babalar Savaşıyor"da Anders'a senarist John Morris eşlik ediyor. Komedi türündeki filmin başrollerinde Mark Wahlberg, Will Ferrell ve Thomas Haden Church yer alıyor. Film, karısının iki çocuğuna iyi bir üvey baba olmak için çabalayan, ancak çocukların aylak gerçek babalarının gelmesiyle çocukların sevgisi için rekabet etmek zorunda kalan iyi huylu bir radyo yöneticisinin karşılaştığı sorunları anlatıyor.



Ceberrut

Özgür Yelence'nin y��nettiği filmin başrollerinde Tolga Demircan, Merve Akaydın, Özgür Yelence ile Ayşegül Kaygusuz var. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan gerilim filmi "Ceberrut", bir grup gencin, gizemli bir eve çekim yapmaya gitmelerini ve burada başlarına gelen korkunç olayları anlatıyor.





