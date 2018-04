5. sezonunun yönetmenleri belli oldu!

HBO’da 15 Nisan 2015'te yayına başlayacak yeni Game of Thrones sezonunun yönetmenleri dün açıklandı.

Dizinin yeni sezonunda Breaking Bad, Shameless ve Fringe gibi dizilerden tanıdığımız yönetmenler çeşitli bölümleri yönetecek.



Yeni sezonunun ilk iki bölümünü Breaking Bad’in 30′dan fazla bölümünde görüntü yönetmenliği yapan ve dört bölümün de yönetmenliğini üstlenen Michael Slovis çekecek. Üç ve dördüncü bölümleri Shameless’la tanıdığımız Mark Mylod, beş ve altıncı bölümleri de Boardwalk Empire ekibinden Jeremy Podeswa yönetecek. Dizinin yeni sezonunun yedi ve sekizinci bölümlerinde de Fringe, House M.D. ve Under The Dome gibi dizilerin çeşitli bölümlerini yöneten Miguel Sapochnik yönetmen koltuğunda yer alacak. Yeni Game of Thrones sezonunun son iki bölümündeyse önceden de Game of Thrones bölümlerini yönetmiş olan David Nutter yer alacak.