5 yeni film vizyonda!

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Luc Besson'ın yeni yapımı "Lucy" izleyiciyle buluşuyor. İşte haftanın en yeni filmleri...

Türk sinemalarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona giriyor.



"Nikita", "Sevginin Gücü" ve "5. Element" gibi filmlerde sinema tarihinin en sert ve unutulmaz kadın aksiyon karakterlerini oluşturan yapımcı ve yönetmen Luc Besson, bu hafta yeni yapımı "Lucy" ile izleyicinin karşısına çıkıyor.



Başrolünde Scarlet Johansson'ın yer aldığı aksiyon-gerilim türündeki filmde, özel yapım bir uyuşturucu kullandığında tam bir ölüm makinesine dönüşen ve özel güçlere sahip olan bir kadının hikayesi anlatılıyor.



Filmde, Scarlet Johansson'a Morgan Freeman, Chai Min Sik ile Amr Waked eşlik ediyor.



"Liseli Polisler 2"

Phil Lord ile Christopher Miller'ın yönettiği ve Channing Tatum, Jonah Hill, Peter Stormare ile Ice Cube'un oynadığı "Liseli Polisler 2", aksiyon ve komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



İlk filmde lisede görev alan polislerin bu seferki görevleri üniversitede. Çıraklık dönemlerini lisede uyuşturucu satıcılarını yakalayarak atlatan Schmidt ve Jenko, serinin ikinci filminde, bu kez bir üniversiteye kayıt olup, yeni tür bir uyuşturucu dağıtımını engellemek ve bunun sorumlularını bulup, adalete teslim etmek için kamera karşısına geçti.



"Hafta Sonu"

Andrew Haigh'in yönettiği ve Tom Cullen, Chris New, Jonathan Race ile Laura Freeman'ın oynadığı "Hafta Sonu", bir grup arkadaşıyla takıldıktan sonra tek başına bir gece kulübüne geçen Russell"ın 48 saat içinde yaşadıklarını anlatıyor.



"Ceza"

Haftanın tek yerli yapımı ise Burak Donay'ın yönettiği ve Deniz Gönen Türkcan, Ebru Şancı, Kaan Oruçoğlu, Murat Yatman, Sertaç Akkaya, Tuğçe Koçak ile Yılmaz Calayır'ın oynadığı "Ceza"...



Filmde, "doğruluk mu, cesaret mi" oyunu oynayan bir grup arkadaşın öyküsü beyaz perdeye aktarıldı.



"Kayıp Karıncalar Vadisi"

Thomas Szabo ile Helene Griaud'un yönettiği animasyon filmi "Kayıp Karıncalar Vadisi"; yarıda kalmış bir aile pikniği, alelacele terk edilmiş bir yemek masası ve ganimeti paylaşmak istemeyen iki karınca grubu arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Fransa ve Belçika ortak yapımı olan film, 3D formatında izleyici ile buluşuyor.



(AA)