5 yeni film vizyonda!

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Türkiye sinemalarında bu hafta 1'i yerli 5 yeni film vizyona girdi.

Anton Corbijn'in yönettiği ve Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe, Robin Wright, Grigoriy Dobrygin'in oynadığı ''İnsan Avı" izleyici ile buluşuyor. Almanya, ABD ve İngiltere ortak yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Derya Alabora ve Tamer Yiğit gibi Türk oyuncular da yer alıyor.



Şubat ayında hayata veda eden Philip Seymour Hoffman'ın rol aldığı son filmlerden biri "İnsan Avı"nda Avrupa'da geçen gizemli bir suç öyküsünü konu ediliyor. Hoffman'ın, Alman istihbarat biriminde görev yapan Günther Bachmann adında bir ajan olarak izleyicinin karşısına geçtiği gerilim türündeki yapımın senaryosu Andrew Bovell'a ait.



John Le Carre'nin aynı adlı eserinden beyazperdeye aktarılan filmin konu şöyle:

"Yasadışı yollardan Hamburg'a giren Issa Karpov adında yarı Çeçen, yarı Rus bir göçmen, soluğu şehrin Müslüman mahallelerinden birinde alır ve bir Türk aileye misafir olur. Almanya'ya gelmeden önce acımasızca işkenceye uğramış olan bu adam, şimdi babasının haksız yollarla elde edilmiş servetinden pay istemektedir. Bu durum kısa sürede Alman ve ABD gizli servislerinin dikkatini çekecektir."



"Şipşak Anadolu"

Dört arkadaşın başından geçen komik olayların anlatıldığı filmde Cengiz Küçükayvaz, Gökçe Özyol, Züleyha Karyağdı, Tuğçe Sarıkaya ve Esra-Ceyda Ersoy Kardeşler rol aldı.



Yönetmenliğini Şenel Aldı'nın yaptığı film, 1990'lı yıllarda Ordu ilinin Korgan kasabasında yaşayan şipşak fotoğrafçısı Kadir ve mahalle arkadaşları camcı Halil, terzi Sefer, lokantacı Aykut, kırtasiyeci Cemil, beyaz eşyacı Hüseyin ve imam Zallami'nin ilişkilerini konu alıyor.



"Kaset İşi"

"Kötü Öğretmen" filmi ile tanınan Jake Kasdan'ın yönettiği "Kaset İşi"nin başrollerinde Cameron Diaz, Jason Segel ve Jack Black yer alıyor. Komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Annie ve Jay iki çocuk sahibi, mutlu evlilik süren bir çifttir. Ama her uzun süreli ilişkide olduğu gibi cinsel hayatları durağanlaşmıştır, birbirlerine ilişkilerinin başındaki kadar yakın değildirler. Bir gün Annie, hayatlarına hareket katmak için sevişmelerini videoya kaydetmeyi teklif eder, Jay de kabul eder. İkilinin videoyu kaydettikleri tablet aynı programı kullanan diğer cihazlara da bu videoyu otomatik olarak yollar. Sabah uyandıklarında videoyu silmek için artık çok geçtir! Şimdi tek hedefleri videolarının yollandığı diğer insanların tabletlerini ele geçirmektir."



"Körlük"

"Tekrar", "Oslo" ve "31 Ağustos" gibi birçok ödüllü filmin senaryosunda imzası bulunan Norveçli yönetmen Eskil Vogt'un ilk uzun metrajlı filmi "Körlük", görme duyusunu kaybedince eve kapanan bir kadın yazarın aklını da kaybetmemek için gerçekliğe sıkı sıkı sarılma mücadelesini işleyen, gerilimli olduğu kadar mizah unsurlarını da kullanan bir dram.



Vera Vitali, Ellen Dorrit Petersen ve Henrik Rafaelsen'ın oynadığı Norveç yapımı film, 33. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Ödülü'ne layık görülmüştü.



"Ninja Kaplumbağalar"

Jonathan Liebesman'ın yönettiği aksiyon, komedi ve macera türündeki 3 boyutlu filmin oyuncu kadrosunda Megan Fox, William Fichtner, Whoopi Goldberg, Mos Def ile Will Arnett var.



İlk olarak 1984 yılında çizgi roman olarak hayata geçen "Ninja Kaplumbağalar", film olarak 4. kez sinemaya uyarlanıyor.



Film, Manhattan'ın lağım kanallarında yaşayan Ninja Kaplumbağalar'ın, hocaları Splinter Usta ile dünyadaki kötülüklere karşı verdikleri mücadeyi anlatıyor. (AA)

