6 Süper Kahraman Tokyo Film Festivali'nde

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Tokyo Uluslararası Film Festivali açılışını Disney'in iddialı animasyon filmi 6 Süper Kahraman'la gerçekleştirecek.

Bu yıl 27.'si düzenlenecek olan Tokyo Uluslararası Film Festivali açılışını, Disney'in 6 Süper Kahraman adlı animasyon filmi ile gerçekleştirecek. Daha önce 2011 yılında Winnie the Pooh animasyonunu çeken Don Hall'un yönetmenliğini yaptığı filmin senaryo kadrosunda yine yönetmen Hall başta olmak üzere, Jordan Roberts, Duncan Rouleau ve Steven T. Seagle gibi isimler yer alıyor. Tokyo Uluslararası Film Fetivali, 23-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.



Temposu yüksek bir aksiyon filmi olan 6 Süper Kahraman'nın seslendirme kadrosunda Ryan Potter,T.J. Miller, Jamie Chung ve Scott Adsit gibi isimler yer alıyor. Film ülkemizde 9 Ocak 2015 tarihinde izleyiciyle buluşacak.