66. Emmy ödülleri sahiplerini buldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu yılki ödül törenine "Breaking Bad" ve "Modern Family" dizileri damga vurdu.

Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy ödülleri 66. kez sahiplerini buldu.



Televizyon dünyasının "Oscar"ları olarak kabul edilen Emmy ödülleri, dün gece Los Angeles Nokia Theater'da düzenlenen törenle dağıtıldı.



Aktör, yapımcı, komedyen Seth Meyers'in sunuculuğunu yaptığı geceye, drama dalında en iyi drama, en iyi oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo dallarında topladığı beş ödülle "Breaking Bad" dizisi damgasını vurdu.



Komedi dalında ise "Modern Family" dizisi en iyi komedi, en iyi yönetmen ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı.



"Game of Thrones" dizisinin 19 dalda aday olmasına rağmen sadece iki ödül aldığı gecede, 11 Ağustos'ta intihar eden ünlü oyuncu Robin Williams da anıldı. 66. Emmy ödüllerinde kazananlar şöyle oldu:



Drama dalında:

En İyi Dizi: "Breaking Bad"

En İyi Kadın Oyuncu: Julianna Margulies, "The Good Wife"

En İyi Erkek Oyuncu: Bryan Cranston, "Breaking Bad"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul, "Breaking Bad"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anna Gunn, "Breaking Bad"

En İyi Yönetmen: "True Detective" - "Who Goes There" (Cary Joji Fukunaga)

En İyi Senaryo: "Breaking Bad" - "Ozymandias" (Moira Walley-Beckett)



Komedi dalında:

En İyi Dizi: "Modern Family"

En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons, "The Big Bang Theory"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ty Burrell, "Modern Family"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney, "Mom"

En İyi Yönetmen: "Modern Family" - "Vegas" (Gail Mancuso)

En İyi Senaryo: "Louie" - "So Did The Fat Lady"



TV filmi veya mini dizi dalında:

En İyi Dizi: "Fargo"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Lange, "American Horror Story: Coven"

En İyi Erkek Oyuncu: Benedict Cumberbatch, "Sherlock: His Last Vow"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Martin Freeman, "Sherlock: His Last Vow"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kathy Bates, "American Horror Story: Coven"

En İyi Yönetmen: Colin Bucksey, "Fargo" - "Buridan's Ass"

En İyi Senaryo: "Sherlock: Steven Moffat, His Last Vow"



(AA)