'8 Saniye'nin kamera arkası

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İzleyen herkesin kendi hayatına dair tanıdık bir şeyler bulduğu, kendini sevmeyi ve affetmeyi hatırlatan, Ömer Faruk Sorak’ın çok konuşulan filmi “8 Saniye”nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

“8 Saniye”nin sosyal medya üzerinden yayınlanan kamera arkası videosunda; Tuz Gölü’nün etkileyici atmosferinde, İstanbul, Berlin ve Mardin’in sokaklarında gerçekleşen çekimlerden görüntüler yer alıyor. Videoda ayrıca, görsel efektlerle desteklenen heyecanlı rüya, aksiyon ve sualtı sahnelerinin çekimlerinden görüntüler de sinema meraklılarıyla buluşuyor.



Berlin’de doğup büyümüş olan Esra İnal’ın sıradışı hikayesinden esinlenilerek hayata geçirilen “8 Saniye”; sarsıcı öyküsü, başarılı oyunculukları, görselliği ve müzikleri ile büyük beğeni topluyor.



“8 SANİYE” HAKKINDA

Berlin’de doğup büyümüş olan Esra İnal’ın sıradışı hikayesinden esinlenilerek hayata geçirilen “8 Saniye”; çocukluk korkularından kurtulma, affetme ve hayatla barışma üzerine sarsıcı bir öyküyü beyazperdeye taşıyor. Senaryosu Esra İnal ve Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınan film; erkek-egemen bir dünyada, yaptığı hatalara ve maruz kaldığı baskılara rağmen, çıkış yolunu yine kendi içinde bulan ve hep özgürlüğünün peşinden giden Esra’nın hikayesini anlatıyor.



Hayatının başrolünde oynayan Esra İnal’a filmde; Fırat Çelik, Fahri Yardım, Mehmet Kurtuluş, Salih Kalyon, Sema Poyraz, Devrim Yakut, Şiir Eloğlu, İlknur Boyraz, Demet Gül, Leonie Benesch, Ralph Herforth, Constantin von Jascheroff ve Grit Boettcher’in yer aldığı zengin bir Türk – Alman oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Filmde ayrıca, dünyaca ünlü bestseller “Dört Anlaşma” (The Four Agreements) kitabının yazarı Don Miguel Ruiz kendisini canlandırırken, Yılmaz Erdoğan da derviş rolüyle filme konuk oluyor.



Böcek Film, BKM, GalataFilm ve Barefoot Films’in ortak yapımı “8 Saniye”nin görüntü yönetmenliğini Emmanuel Kadosh üstleniyor. Müziklerini Meksikalı prodüktör Gustavo Farias’ın bestelediği filmin çekimleri; İstanbul, Berlin, Mardin, Tuz Gölü ve Meksika’da gerçekleştirildi. Türk – Alman ortak yapımı “8 Saniye”; Türkiye’de Warner Bros dağıtımında 27 Şubat’ta vizyona girdi. (DHA)



