9 yeni film vizyonda!

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İşte haftanın en yeni filmleri...

Bu hafta biri yerli 9 film vizyona girdi.



Brett Ratner'in yönettiği ve Dwayne Johnson, Ian McShane, Rufus Sewell, Joseph Fiennes ile Irina Shayk'ın oynadığı ''Herkül: Özgürlük Savaşçısı'' izleyiciyle buluşuyor.



Radical Studio'nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan "Hercules: The Thracian Wars" grafik romanı temel aksiyonu filminin senaryosunda, Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos'un imzası var.



Film, klasik Herkül hikayesinin sona ermesinden bir süre sonrasını konu alıyor.



''Korku Yolu''

Jeremy Lovering'in yönettiği ''Korku Yolu''nda, arabalarıyla tatile çıkan iki gencin başına gelen korku dolu anlar izlenebilecek.



Lain De Caestecker, Alice Englert ile Allen Leech'ın rol aldığı film özetle şöyle:



''Tom ve Lucy tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Klasik tatillerden sıkılmış olan çift, tatillerini bir değişiklik yaparak bir taşra motelinde geçirmek isterler. Fakat otele doğru giden yollarda, tabelalarda bir gariplik vardır. Genç çift karanlığında çökmesiyle birlikte aynı yollardan geçtiklerini, içinden çıkamadıkları daireler çizdiklerini fark ederler. Kendi arabalarında

tuzağa düşürülmüşlerdir. Göremedikleri biri, onlarla oyun oynamaktadır. Güvende oldukları tek yerin, arabanın içi olduğuna karar verirler.''



''Dehşet Kasabası''

Julien Maury ile Alexandre Bustillo'nun yönettiği ve Chloe Coulloud, Lannick Gautry, Francis Renaud ile Beatrice Dalle'in oynadığı "Dehşet Kasabası'' korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Üç arkadaşın okulu asıp, terk edilmiş bir lunaparka gitmesiyle başlayan film; gençlerin burada şahit oldukları olaylar etrafında dönüyor.



''Cin''

Ajmal Zaheer Ahmad'ın yazıp yönettiği "Cin"de, Dominic Rains, Ray Park, William Atherton ile Faran Tahir rol alıyor.



Fantastik gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Otomotiv tasarımcısı olan Shawn, yeni evlendiği eşi Jasmine ile sessiz sakin bir hayat sürmektedir. Ta ki nereden geldiği belli olmayan şifreli bir mesaj ellerine ulaşana kadar. Mesajda Shawn'ın ailesini kuşaklardır etkileyen bir lanetin hala üzerinde olduğunu ve unun Jasmine'le olan hayatını da tehlikeye atacağı yazmaktadır. Shawn'ın çok eski zamanlardan beri varlığını sürdüren ve ailesini lanetleyen kötücül ruhtan ailesini koruyabilmesi için tek başına ve bütün gücüyle savaşması gerekecektir."



''Anormal Aktivite 2''

Marlon Wayans, Jaime Pressly, Ashley Rickards ile Scott Burn'un oynadığı ''Anormal Aktivite 2''nin yönetmen koltuğunda, Michael Tiddes var.



''Anormal Aktivite'' filminin devamı niteliğindeki filmde, çok sevdiği Kisha'yı bir trafik kazasında kaybeden Malcolm'un yaptığı yeni evliliğin ardından yaşadığı sıra dışı şeyler anlatılıyor.



''Muska''

Yönetmen koltuğunda, televizyon sektöründen sonra ilk uzun metrajlı işine imza atan Özkan Çelik'in oturduğu "Muska", haftanın korku türündeki yerli yapımı. Oyuncu kadrosunda, Sezgin Erdemir, Tanju Tuncel, Aslı Şahin ile Taylan Güner'in öne çıktığı filmin konusu şöyle:



''Bir gazetede yazar olarak çalışan Celal, kadınlara düşkün biridir, sevgilisini aldattıktan sonra evden kovulur ve kendine kalacak bir yer aramaya başlar. En yakın arkadaşı bile Celal'i evine almak istemez. Kiralık bir oda bulur. Ev döküntü bir haldedir. Kalmak istemez fakat evde kalan genç ve güzel bir kız olan Yasemin'i görünce, ev ile ilgili düşünceleri tamamen değişir. Celal'in verdiği bu karar, hayatının akışını tamamen değiştirecektir.''



''Vecide''

Waad Muhammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani ile Sultan Al Assaf'ın oynadığı ''Vecide'', Suudi Yönetmen Haifaa Al Mansour'un ilk uzun metrajlı filmi.



Çekimlerinin tamamı Suudi Arabistan'da yapılan dram ağırlıklı film, Riyad'ın çeperlerinde yaşayan 10 yaşındaki Wadjda'nın bisiklet tutkusunu konu ediniyor.



''İtalya Tatili''

Max Giwa ve Dania Pasquini'nin yönettiği ''İtalya Tatili'', 80'lerin dillerden düşmeyen şarkılarının yer aldığı müzikal ağırlıklı bir komedi.



Annabel Scholey, Hannah Arterton, Giulio Berrutti ile Greg Wise'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu filmin konusu şöyle:



"Sarsıntılarla dolu bir aşk hayatı olan Maddie, sonunda aradığı aşkı bulmuştur ve muhteşem bir erkek olan Raf'la evlenmeye karar vermiştir. İtalya Puglia'da yapılacak düğüne kardeşi Taylor'ı da davet etmiştir. Ortada herkes için sürpriz olacak bir gerçek vardır; Raf, Taylor'ın eski aşkıdır."



''Zamanda Yolculuk''

Leon Joosen ile Aaron Seelman'ın yönettiği 3D animasyon türündeki filmin karakterlerini Yekta Kopan, Ender Yiğit, Ali Gül ile Aysun Topar seslendirdi.



ABD yapımı olan film, Noel babanın kuzey kutbundaki bir görevini ve bu görev sırasında karşılaştığı zorlukları konu alıyor.



(AA)