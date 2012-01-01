"Abluka" filmi Venedik'te yarışıyor

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2012 yılında ilk filmi Tepenin Ardı ile Berlin Film Festivali'nde Caligari Ödülü ve Asya Pasifik Film Ödülleri'nde En İyi Film ödülü olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında otuzun üzerinde ödül alan Emin Alper'in ikinci uzun metraj filmi Abluka, dünya galasını Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirecek.

Emin Alper’in yazıp yönettiği Abluka’da, yoğun bir politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Filmin başrollerinde Mehmet Özgür ve Berkay Ateş yer alırken, onlara yardımcı rollerde Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba eşlik ediyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages (Avrupa Konseyi), CNC (Fransa), Doha Film Institute (Katar), Visons Sud Est (İsviçre) tarafından desteklenen, Liman Film'in yapımcığılığında Paprika Films (Fransa) ve Insgnia'nın (Türkiye) ortak yapımcılığında gerçekleştirilen Abluka'nın Türkiye'de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.