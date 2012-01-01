"Açık Pencereler" 12 Eylül'de vizyonda

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Son dönemde gerilim kulvarında koşan Yüzüklerin Efendisi'nin Hobbit'i Elijah Wood'u bu kez Açık Pencereler'de izleyeceğiz.

İşte filmin konusu... Nick, o gece itibariyle dünyanın en şanslı adamıdır çünkü bir kaç saat sonra en ateşli aktristlerden birisi olan Jill Goddard ile tanışma şansı yakalamıştır. Online bir yarışmada ödül alarak, yeni filminin tanıtımında Jill ile tanışacak ve bir akşam yemeği yiyecektir. O sırada Nick’e, Chord adında kendisini film pazarlayıcısı olarak tanıtan bir kişiden telefon gelir, Jill görüşmeye gelemeyecektir ve randevuyu iptal etmiştir. Chord, Nick’e bu durumu toparlayabileceğini ve gecenin geri kalanında Jill’i kişisel bilgisayarından takip edebileceğini söyler ve hacklediği bilgisayardan Jill’i canlı canlı izlettirir. Başta keyifli gibi gözüken bu durum, büyük bir kabusun başlangıcı olacaktır…