Açlık Oyunları: Alaycı Kuş'un fragmanı yayınlandı

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Heyecanla beklenen The Hunger Games (Açlık Oyunları) serisinin son filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Büyük bir hayran kitlesi bulunan serinin üçüncü halkası olan Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 1’in fragmanı ilk olarak ABD’nin San Diego kentinde düzenlenen Comic Con fuarında gösterildi ardında da tüm dünya ile paylaşıldı.



Yönetmenliğini, ikinci filmi de yönetmiş olan Francis Lawrence’ın üstlendiği filmin başrolünde serinin diğer filmlerinde olduğu gibi Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson’ı izleyeceğiz. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 1’de Hutcherson ve Lawrence’a Liam Hemsworth, Julianne Moore ve Philip Seymour Hoffman da eşlik etti. Geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybeden Hoffman'a da filmin fragmanında yer verildi.



FİLMİN KONUSU

Jennifer Lawrence’ın hayat verdiği Katniss Everdeen karakteri, evi 12. Bölge'nin tamamen yıkıma uğradığını öğrendiğinde neler olup bittiğini görebilmek için oraya geri döner. Karşılaştığı manzara ise tam anlamıyla dehşet vericidir. Kazananların kaldıkları evler dışında her şey harabeye dönmüş, insanlar artık yeraltında yaşamaya başlamış ve hükümetin ölümcül politikasının karşısında hayatta kalmak için mücadele etmeye başlamışlardır. Nükleer silahların dahi söz konusu olduğu bu atmosferde, Katniss gerçekten de protesto hareketinin yüzü olmaya başlar ve bu sorumluluğu bir türlü kabullenemez. Yükselen bu isyan dalgasının içerisinde yer alamamasının nedenlerinden en önemlisi de Peeta'nın hayatının tehlikede olmasıdır.

