Açlık Oyunları serisinin yenisi Cannes'ta tanıtıldı

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Cannes, Altın Palmiye adayları dışında Hollywood gişe devlerinin promosyonuna da sahne oluyor. Bunlardan biri de 'Açlık Oyunları'nın yeni bölümü

Son dönemin en çok ilgi gören serilerinden 'Açlık Oyunları' geleneksel olarak promosyonunu Cannes'a taşıdı.



Suzanne Collins'in çoksatan gençlik fantezi serisinden uyarlanan yapımın yeni bölümü 'Mockingjay: Part 1'in ekibi promosyon için Cannes'daydı. Majestic Barriere Hotel'in önünde filmin video promosyonunu gerçekleştiren yapım şirketi Lionsgate Entertainment, cumartesi günü de bir parti verecek.



Yine Jennifer Lawrence'ın oynadığı yapım, Kasım ayında görücüye çıkacak ama Lionsgate, Cannes'ı basının şimdiden ilgi odağı olmak için bir platform olarak kullanıyor.